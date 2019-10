La zone internationale de l'aéroport de Glasgow évacuée

La zone internationale de l'aéroport de Glasgow, en Écosse, a été évacuée à la suite d'inquiétudes sur un item non identifié dans le cargo d'un avion de la compagnie KLM.

L'appareil a été isolé et on signale la présence de policiers, de pompiers et d'ambulanciers sur les lieux.

Une enquête est en cours pour identifier le contenu du paquet suspect mais certains rapports font état d'une matière inflammable qui aurait coulé.

L'avion en provenance d'Amsterdam a été immédiatement encerclé à son atterrisage.