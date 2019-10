Le casse-cou Tommy Bar-Longuépée de nouveau arrêté

Le roi déchu de la vitesse, Tommy Bar-Longuépée qui avait fait parler de lui à l’été 2014 en se filmant à des vitesses folles au volant de sa moto a été arrêté cette fois au volant d’un véhicule alors qu’il n’a toujours pas le droit de conduire.

L’homme aujourd’hui âgé de 33 ans avait attiré l’attention en publiant des vidéos de lui où il roulait à moto à 300 km/h ou encore en roulant sur une roue à quelque 240 km/h. Il disait faire partie d’un groupe de moto appelé les «Demon Road».

«I don’t stop for cops» était leur devise. D’autres individus de ce groupe avaient par la suite été arrêtés.

Sur son Facebook, l’homme posait fièrement avec des plants de cannabis – à une époque où la possession était interdite – ou encore avec une multitude de billets d’infraction tenant une mention «ƒuck the cops».

Après une enquête initiée par la police en 2013, Bar-Longuépée avait été arrêté et accusé de multiples délits dont conduite dangereuse, mais aussi possession de cocaïne dans le but de trafic et possession d’une arme interdite soit un poing américain.

Interdiction de conduite

Bar-Longuépée avait été condamné à une peine de 34 mois pour ses crimes. En raison de sa dangerosité au volant, le tribunal lui avait imposé une interdiction de conduire pendant cinq ans et demi, soit jusqu’en 2020.

Or, le délinquant a été arrêté au volant d’un véhicule par la police de Québec jeudi. Ce dernier n’avait évidemment pas de permis de conduire valide et il a donc été arrêté pour conduite pendant une interdiction.

Il passera au moins la fin de semaine en détention puisque la couronne s’est opposée à sa remise en liberté.