Lulu Hughes: «Le plus gros est derrière moi»

Après avoir surmonté un cancer du sein en 2016, Lulu Hughes suit à nouveau des traitements à titre préventif et entrevoit l’avenir avec optimisme.

Lulu, comment vous portez-vous?

J’ai eu de nouveaux traitements de chimiothérapie. Ce n’est pas ce qu’il y a de plus agréable à vivre, mais je me porte bien, malgré tout. J’ai commencé ces traitements en juin, et le dernier a eu lieu le 30 septembre. Trois semaines séparent chacun de mes traitements.

Pouvez-vous rappeler pourquoi vous suivez ces traitements depuis juin?

C’est par prévention, parce que j’avais de fortes chances de récidive.

Ressentez-vous une grande fatigue après chacun de vos traitements de chimiothérapie?

Chaque cas varie, notamment selon l’état de santé de chacun ou chacune. Pour ma part, lorsque je les ai entrepris, je n’étais pas malade. J’ai subi un traitement la semaine dernière, et il a été suivi de quatre jours, oui, de grande fatigue. Pendant ces semaines où j’ai eu de la chimio, ma tante Thérèse, qui a 82 ans, est venue à la maison pour me donner un coup de main. Elle m’apaise beaucoup. Mais aujourd’hui, je suis en pleine forme!

Vous considérez-vous comme une femme forte, comme une «Wonder Woman»?

Les femmes? Nous sommes toutes des «Wonder Woman». (rires) Sérieusement, je ne suis ni pire, ni mieux qu’une autre. J’ai décidé de continuer à faire tout ce que je pouvais.

Depuis juin, avez-vous aussi traversé des moments de découragement?

C’est sûr! À quelques reprises, j’ai téléphoné à mon frère Rick en pleurant. Certains amis ont eux aussi eu droit à quelques moments de larmes, mais ça ne dure jamais longtemps. Je ne m’apitoie pas sur mon sort.

Vous adonnez-vous quand même à une forme ou une autre d’activité physique?

Oui, j’ai toujours été très active. J’ai entre autres participé à des marathons. Aujourd’hui, je pratique le yoga. D’ailleurs, le centre Bikram Yoga de Boucherville offre un programme de yoga gratuit aux personnes qui subissent des traitements contre le cancer.

À quoi ressembleront vos prochains mois?

Après mes traitements de chimiothérapie, je devrai en avoir d’autres de radiothérapie, mais je ne sais pas encore combien et à quelle cadence. Je revois mon oncologue en octobre. Mais je peux entrevoir la fin de tout ça, c’est encourageant. Le plus gros est derrière moi. Puis, je donnerai plusieurs spectacles cet automne, entre autres avec mon frère Rick, et d’autres avec Gregory Charles, dans le cadre de son spectacle «Vintage 69».

Melody, votre fille de neuf ans, s’intéresse-t-elle elle-même à la musique?

Beaucoup, et elle chante d’ailleurs très bien.

