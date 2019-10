«M'entends-tu?» sur Club illico dès le 15 octobre

Primée en France, en Colombie-Britannique et au Québec grâce à cinq prix Gémeaux, la série «M'entends-tu?» se dirige vers différentes plateformes.

La première saison de l'encensée comédie dramatique mettant en vedette Florence Longpré, Ève Landry et Mélissa Bédard sera offerte sur Club illico, Netflix et Tou.tv Extra à compter du 15 octobre.

Les trois pôles de diffusion ont également cru bon d'investir dans la production de la seconde saison qui entrera en ondes, toujours sur Télé-Québec, en janvier 2020.

En plus de la rendre disponible à ses abonnés du Québec, Netflix pourra la proposer à ceux du monde entier.

Dévoilés en janvier dernier, les 10 premiers épisodes de «M'entends-tu?» peuvent être visionnés en tout temps sur le site de Télé-Québec, à l'adresse mentendstu.telequebec.tv.

Développée à partir d'une idée de la comédienne et scénariste Florence Longpré, la série s'articule autour d'Ada, Carolanne et Fabiola, trois amies évoluant dans un milieu défavorisé et dont le quotidien est tout sauf reposant.

La réalisation de la première saison est l'oeuvre de Miryam Bouchard; celle de la seconde appartiendra à Charles-Olivier Michaud.