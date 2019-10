Nouveau procès pour un braqueur

Tout est à refaire au procès d’un voleur de banque arrêté lors d’un audacieux braquage en plein jour dans le quartier Mile End, en raison d’un juge qui n’a pas respecté sa volonté d’être jugé devant un jury.

«Le droit d’être jugé par un jury [...] constitue l’une des pierres angulaires de notre système de justice pénale», a rappelé le juge Guy Cournoyer mercredi, en ordonnant un nouveau procès pour Alain Ste-Marie.

L’affaire remonte à septembre 2016, quand l’accusé de 48 ans aurait commis un braquage à la Bonnie et Clyde dans une succursale TD Canada Trust du Mile End, à Montréal, en présence de clients et même d’un enfant de trois ans.

«Sors-moi de l’argent ! Donne-moi 10 000$», aurait crié Ste-Marie sous le regard des employés et des clients terrifiés, pendant que sa complice Geneviève Dallaire faisait le guet.

Après avoir vidé les caisses, le duo se serait enfui en montant dans un taxi, pour ensuite éjecter le chauffeur et poursuivre leur route. Ils ont toutefois été arrêtés lorsqu’ils sont entrés en collision avec une autopatrouille.

Dallaire a été arrêtée sur-le-champ, tandis que Ste-Marie a été appréhendé peu après. Il clame depuis son innocence en plaidant l’erreur sur la personne.

Seul devant la cour

Jusqu’à récemment, Ste-Marie se défendait seul. Et comme c’est souvent le cas, la cour a été bombardée de demandes et de reproches de la part de l’accusé. Or, parmi les demandes figurait celle d’un procès devant jury.

Le juge de l’époque n’a toutefois pas semblé comprendre la demande, si bien qu’il a imposé un procès devant juge seul.

«Ainsi, lorsque le procès débute, il semble que tous, sauf M. Ste-Marie bien évidemment, tiennent pour acquis que le choix de l’accusé avait été correctement exercé», note le juge Cournoyer dans sa décision.

Ste-Marie a finalement été déclaré coupable en mars 2018, et la Couronne a même demandé à ce qu’il soit déclaré délinquant dangereux.

«Regrettable»

Mais depuis, l’accusé s’est trouvé une avocate, Catherine Daniel-Houle. Et en analysant le dossier, elle a trouvé la faille : les droits de Ste-Marie n’ont pas été respectés.

«Il est regrettable qu’il faille constater plus de deux années plus tard le problème posé par le refus incompréhensible du juge de respecter le choix clair de M. Ste-Marie d’exercer son droit constitutionnel d’être jugé par un jury», a d’ailleurs noté le juge.

Le magistrat a conclu en se disant conscient que refaire les procédures engendrera des coûts importants, mais que tout cela aurait «facilement pu être évité».

Alain Ste-Marie reviendra à la cour d’ici les prochaines semaines afin de fixer une date de procès, cette fois devant jury. Il restera détenu préventivement d’ici là.