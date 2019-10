Le bilan libéral en matière d’économie et les promesses de déficits du parti ont été la cible d’attaques répétées de la part de tous les débatteurs rassemblés vendredi sur le plateau de Mario Dumont.

Chaque vendredi, en compagnie de Mario Dumont, cinq candidats provenant de cinq partis différents – François-Philippe Champagne (PLC), Gérard Deltell (PCC), Alexandre Boulerice (NPD), Stéphane Bergeron (BQ) et Pierre Nantel (PV) – s’affrontent dans un débat portant sur différents thèmes chauds de la campagne électorale fédérale.

Le thème du débat de cette semaine, l’économie, a forcé le représentant libéral à défendre le bilan de son gouvernement, particulièrement en ce qui concerne la promesse brisée du retour à l’équilibre budgétaire.

«Je fais la distinction entre dépenses et investissements. Quand on refait le pont Champlain, c’est un investissement. Quand on fait le tramway de Québec, c’est un investissement. Quand on investit dans la connectivité cellulaire dans nos régions, ce sont des investissements. On a eu du rattrapage à faire», a plaidé François-Philippe Champagne.

Il en a profité pour lancer une flèche à son adversaire conservateur, l’invitant à se retirer du débat en raison de l’absence de plateforme économique de son parti. «Pas de plateforme, pas de cadre financier, ça sent l’austérité à plein nez», a-t-il lâché.

«Votre crédibilité est nulle, a rétorqué Gérard Deltell. Vous avez promis zéro déficit en 2019 et vous avez fait un déficit de 20 milliards de dollars. Votre plan, c’est quoi? C’est 100 milliards de déficits supplémentaires. Un déficit, c’est quoi? C’est une taxe qu’on envoie à nos enfants et nos petits-enfants.»

Le représentant du Bloc québécois, Stéphane Bergeron, a renchéri en se questionnant sur ce que le Canada allait faire si l’économie cessait de rouler à plein régime, comme c’est le cas actuellement.

«On a l’impression qu’on a affaire au Parti créditiste. Il n’y a pas assez d’argent? On va en imprimer d’autres! Personne ne gère son budget comme ça. Comment se fait-il qu’on soit aussi irresponsable avec la gestion des fonds publics?», a-t-il déploré.

Le candidat du Parti vert, Pierre Nantel, a accusé libéraux et conservateurs d’avoir été des «chochottes» en raison de leurs hésitations à imposer la TPS aux géants numériques comme Netflix, se privant ainsi d’importants revenus pour l’État.

«N’importe quel contribuable normal va payer sa TPS sur n’importe quel sac de balayeuses qu’il va acheter à la quincaillerie, mais on ne le demandera pas à ces grandes compagnies. C’est pitoyable de voir qu’on ne demande pas à ces gens-là de faire des efforts et de contribuer à l’offre de services et au Trésor public.»

Alexandre Boulerice, du Nouveau Parti démocratique, a lui insisté sur l’inaction des libéraux dans la lutte aux échappatoires fiscaux, promettant plutôt de «faire des choix pour prendre soin des gens».

Il estime qu’en coupant les échappatoires, l’État pourrait mettre la main sur 800 M$ qui lui échappent annuellement, un montant qui pourrait offrir une couverture publique pour les soins dentaires à tous les Canadiens, estime-t-il.

«Les libéraux n’ont jamais osé faire ça, comme ils n’ont jamais osé faire une vraie assurance-médicaments publique.»

Voyez l’extrait du débat dans la vidéo ci-dessus.