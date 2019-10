Pompeo s'en prend aux «pots-de-vin chinois» et aux «trolls russes»

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo s'en est pris vendredi à l'influence «néfaste» des «trolls russes» et des «pots-de-vin chinois», lors de l'étape en Macédoine du nord de sa visite dans les Balkans.

Les Occidentaux ont accusé à de nombreuses reprises la Russie d'être derrière des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux, notamment en 2018 au moment de la bataille politique sur le changement de nom de ce pays, auquel s'opposait Moscou.

Quant aux Chinois, ils ont engagé une politique d'investissements dans les Balkans, notamment de construction d'infrastructures dont manque cette région pauvre, aux portes de l'Union européenne.

La Macédoine du nord doit «fermement résister et se défendre face aux influences néfastes», a dit le secrétaire d'État américain dans une déclaration à la presse aux côtés du premier ministre macédonien Zoran Zaev.

«Votre pays doit avancer guidé par les coeurs et les âmes des citoyens de Macédoine du nord, non par des serveurs et des trolls russes sur les réseaux sociaux», a-t-il dit.

La Macédoine du nord est connue pour avoir elle-même été un important centre de production de «fake news» destinées au marché américain lors de la campagne présidentielle de 2016 remportée par Donald Trump.

Mike Pompeo a aussi mis en garde contre «la stratégie de pots-de-vin massifs de la Chine dans les contrats d'infrastructure».

Selon les chiffres de la Commission européenne, environ 70% du total des investissements étrangers dans les Balkans occidentaux viennent de l'Union européenne, contre 1% pour la Chine.

Mais depuis six ans, les Chinois ont engagé une stratégie d'investissements massifs dans les infrastructures, domaine dans lequel ils rivalisent désormais avec les Européens.

Leurs contrats sont accompagnés de prêts contre lesquels les Occidentaux mettent en garde les États désargentés des Balkans occidentaux, les prévenant qu'ils risquent de tomber dans une spirale d'endettement.

À plusieurs reprises, Mike Pompeo n'a pas répondu aux journalistes le sollicitant sur l'affaire ukrainienne qui a déclenché une procédure de destitution de Donald Trump et le fragilise lui-même.