Pont Samuel-De Champlain: la piste multifonctionnelle ouvrira le 31 octobre

Les cyclistes et piétons pourront utiliser la piste multifonctionnelle du pont Samuel-De Champlain à partir du 31 octobre.

Quelques mois après l’ouverture du pont aux automobilistes, les personnes qui font du transport actif auront eux aussi très bientôt la possibilité de circuler entre la Rive-Sud et Montréal, a indiqué le consortium Signature sur le Saint-Laurent, qui a conçu la piste aménagée le long du pont.

Cette dernière comporte aussi un accès à L’Île-des-Sœurs.

Par courriel, le consortium responsable des travaux a confirmé que l'inauguration devrait avoir lieu à la fin du mois.

«Nous planifions terminer les travaux majeurs pour l'ouverture du corridor autoroutier du pont Samuel-De Champlain pour le 31 octobre 2019, incluant la piste multifonctionnelle», a expliqué par courriel la conseillère principale en communication chez Signature sur le Saint-Laurent Construction, Caroline-Anne Perreault.

Elle a aussi mentionné que le levage de la passerelle sur la Rive-Sud est prévu au cours des prochaines semaines, ce qui permettra ensuite aux ouvriers d’exécuter les travaux nécessaires pour l'ouverture de la piste multifonctionnelle.

La construction de cette piste multifonctionnelle d'une longueur de plus de 3 kilomètres fait partie du projet du pont Samuel-De Champlain, qui a coûté plus de 4,2 milliards de dollars. C’est la première fois, il y aura un lien cyclable ouvert toute l’année entre la Rive-Sud et Montréal.