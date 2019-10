Qu'adviendra-t-il de nos églises?

La réflexion sur l'avenir de nos églises ne date pas d'hier, alors qu'environ la moitié d'entre elles sont appelées à disparaître.

Mais comment choisir lesquelles sauvegarder? Il y aura une grande discussion à ce sujet cette fin de semaine à Trois-Rivières.

En 2018, on comptait 83 églises dans le diocèse de Trois-Rivières, dont certaines sont de véritables bijoux.

La possible vente de l'église Saint-Jean-de-Brébeuf à la communauté musulmane cadre dans le processus amorcé sur l'avenir des églises.

Un comité de travail créé il y a un an analyse chaque bâtiment et les notes en fonction de leur valeur patrimoniale, de leur fréquentation et de leur état.

Aucun immeuble n'est épargné, pas même la Basilique Notre-Dame-du-Cap.