Sophie Thibault vous offre des paysages d'automne flamboyants

Tous les vendredis, Sophie Thibault combine ses deux passions, l’information et la photographie, dans le cadre de la chronique «Derrière ma caméra», au TVA Nouvelles de 22h.

Ce soir, notre chef d’antenne vous propose des photos pour vous donner le goût de l'automne puisqu'en ce 4 octobre, on s'approche du plus beau des couleurs automnales.

Si on se fie au site du ministère du Tourisme Québecoriginal.com, à l'est et au sud de Montréal, la saison des couleurs bat son plein.

Parmi les clichés, on peut admirer une image croquée au lever du soleil à Beauceville avec une jolie vue sur le club de golf juste à côté de l'hôtel.

Une autre photo a été captée au Centre d'interprétation de la nature du lac Boivin, à Granby. On peut y voir des bernaches sur le fond de feu dans les arbres.

Sophie Thibault a aussi pris le temps de sortir son drone pour immortaliser un magnifique plan d’eau à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson.

Mais l'automne en photo, ça peut être aussi s'approcher d'une feuille éblouissante sur la surface de l'eau ou de plonger vers le reflet d'une forêt multicolore pour donner l'impression d'une toile impressionniste.

Oui, vraiment, l'automne québécois, c'est la saison par excellence des photographes!