Trudeau demande à Scheer un engagement ferme

S’il convient que son rival conservateur a droit à ses opinions, le chef libéral Justin Trudeau lui demande toutefois de s’engager fermement à protéger le droit des Canadiennes.

En campagne à Québec, Justin Trudeau a indiqué vendredi aux journalistes qu’il croit qu’Andrew Scheer «a tout à fait droit à ses convictions intimes et profondes».

Après avoir esquivé plusieurs fois le sujet de l’avortement, le chef conservateur a finalement réaffirmé sa position, jeudi, en assumant clairement son point de vue, à savoir qu’il est pro-vie.

«Il aurait dû les partager, il y a bien des mois, a soutenu M. Trudeau. Il aurait pu s’éviter beaucoup de spéculations, beaucoup de questions.»

Le chef libéral estime cependant que le problème est ailleurs. «La question [...] que tous les Canadiens peuvent se poser, c’est: est-ce qu’il sera là pour défendre leurs droits contre les gens qui, partout dans le monde et ici au Canada, veulent limiter le droit des femmes? Est-ce qu’il va être là pour défendre les droits des femmes contre les membres de son propre parti qui veulent limiter l’accès à l’avortement?»

Trudeau précise sa position sur l’avortement

À son tour, le chef libéral a clarifié vendredi sa position sur l’avortement.

M. Trudeau, qui s’était revendiqué catholique en 2011, a expliqué qu’il a toujours été pro-choix. «J’ai toujours été et je suis pro-choix, et personne qui n’est pas prêt à défendre le droit des femmes pourrait se présenter pour le Parti libéral du Canada», a-t-il expliqué dans un premier temps.

Tout en se disant catholique, Justin Trudeau reconnait qu’à l’époque il était personnellement opposé à l’avortement. Sa réflexion a cependant «rapidement» évolué depuis.

«Même en 2011, je disais la vérité que j’étais absolument pro-choix, mais au fil des années, je me suis rendu compte qu’il y avait un élément d’incohérence d’être, en tant qu’homme, opposé à l’avortement, mais en faveur du choix d’une femme. Et aujourd’hui, je ne suis plus opposé d’aucune façon à l’avortement et je crois profondément encore et toujours au libre choix des femmes.»