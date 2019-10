Ugo Fredette mis en contradiction par la Couronne

Ugo Fredette a repété ad nauseam au jury qu’il ne se souvenait pas de l’empoignade ayant mené à la mort de sa conjointe, à l’exception d’un flash. Il avait pourtant donné des détails bien précis à sa mère, une semaine après le drame.

C’est ce qu’a démontré la Couronne, vendredi, lors du contre-interrogatoire d’Ugo Fredette, au palais de justice de Saint-Jérôme.

L’homme de 43 ans en était à sa deuxième journée à la barre des témoins, devant une salle remplie à pleine capacité.

Il est accusé des meurtres prémédités de sa conjointe Véronique Barbe et d’Yvon Lacasse, un aîné dont il a pris le véhicule pour fuir avec un enfant.

Vendredi, le procureur de la Couronne a cuisiné Ugo Fredette pendant des heures.

Lorsqu’il a été interrogé par son propre avocat mercredi, l’accusé a affirmé avoir tué Mme Barbe lors d’une chicane houleuse, survenue le 14 septembre 2017, après que celle-ci l’eût attaqué avec un couteau dans la cuisine.

Fredette a répété ne pas se souvenir des gestes qu’il a posés à l’endroit de sa conjointe le jour du drame, à l’exception d’un coup de couteau au bras gauche, donné sur le balcon de la résidence.

Selon le rapport du pathologiste, Mme Barbe n’avait aucune blessure à cet endroit.

«Après, c’est un flash, je vois Véronique couchée sur le dos dans la cuisine, avec un couteau dans la poitrine, et il y a plein de sang», a relaté l’accusé.

Pressé de questions par Me Steve Baribeau, Fredette a maintenu cette version vendredi jusqu’à ce que le procureur lui fasse écouter l’enregistrement d’un appel entre sa mère et lui.

«Comme un film d’action»

Une semaine après le drame, alors qu’il était hospitalisé à Ottawa à la suite d’une tentative de suicide, l’accusé a dit à sa mère que sa conjointe l’a menacé avec un couteau qui se trouvait à l’extérieur sur une table de pique-nique.

«C’est comme un film d’action. J’ai comme voulu l’en empêcher [de me poignarder] pis ça s’est reviré contre elle, pis la lame a comme coupé. On est rentré en dedans et c’est là que ça s’est engagé pour de vrai, fac ça pas été long», a répondu Fredette aux questions de sa mère.

Pour justifier cette contradiction vendredi, l’accusé a évoqué «une déduction», ajoutant qu’il était mélangé, car il venait de sortir du coma.

«Un cauchemar»

Quant à la mort de M. Lacasse, Fredette a juré ne pas l’avoir tué dans le but de lui voler son véhicule.

«Jamais. C’est un cauchemar pour moi, je le vis encore aujourd’hui. Je suis désolé pour les familles des victimes», a-t-il laissé tomber, suscitant des réactions de proches présents dans la salle.

La défense tente de convaincre de jury de condamner l’accusé pour deux homicides involontaires, arguant que celui-ci n’avait pas l’intention de tuer qui que ce soit.

Pour la Couronne, il s’agit plutôt de deux meurtres prémédités, car Fredette n’acceptait pas la rupture.

Le procès présidé par la juge Myriam Lachance se poursuit la semaine prochaine.