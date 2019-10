Bernard Landry soupçonnait ses proches de l'avoir trahi

Bernard Landry était convaincu d’avoir été poussé vers la sortie par ses plus proches collaborateurs lors du fatidique vote de confiance qui marquera la fin de sa carrière politique, une blessure qui l’a hanté jusqu’à son dernier souffle.

Obtenue en primeur par notre Bureau parlementaire, la biographie de l’ancien premier ministre du Québec est écrite de la main de son éternel compagnon d’armes. Jean-Yves Duthel a recueilli le témoignage de son ami dans les mois qui ont précédé son décès.

Dans l’ouvrage, qui sera en librairie le 16 octobre, on découvre un Bernard Landry intéressé jeune par la politique, qui collectionnait les présidences de classe.

Il fait la lumière sur des zones d’ombre de son passage en politique, non sans écorcher au passage d’anciens collègues.

Malgré une longue carrière politique, il regrettera jusqu’à la fin de sa vie d’avoir démissionné de son poste de chef du PQ et député de Verchères le 4 juin 2005. Une plaie qui refusait de se refermer en raison des déboires de son parti dans les années qui ont suivi.

archives

Ce soir-là, il reçoit l’appui de 76,2% des délégués péquistes lors d’un vote de confiance. Durant les semaines précédentes, sur les conseils de ses proches collaborateurs, il avait toutefois placé la barre à 80%.

Dans la «grande salle froide» du Centre des Congrès de Québec où Bernard Landry, sa femme Chantal Renaud et sa garde rapprochée se réunissent, la tension est à son comble.

Son organisateur, le député Sylvain Simard, prend la parole: «Bernard, c’est très, très mauvais. C’est intenable!»

Landry leur dit alors qu’il croit que son chemin s’arrête là. Sa chef de cabinet, Line-Sylvie Perron, ne le retient pas : «C’est la bonne décision. Il faut partir». Elle est appuyée par Simard, qui surenchérit : «Sinon, le parti va éclater».

Chantal Renaud, sous le choc, demande 24 heures de réflexion. «Impossible, de répliquer Line-Sylvie Perron. Imaginez les manchettes des journaux demain : “Landry s’accroche”.»

photo Martin Alarie

Pression injuste

Pour Landry et sa conjointe, il y a bien eu un grave manque de jugement et une pression injuste au nom de la sauvegarde du parti.

«Ce n’est que le lundi matin, dit Landry, que j’ai réalisé que j’avais été littéralement bullshité par ceux en qui j’avais mis toute ma confiance. Pas une, pas un d’entre eux qui ait essayé de me retenir. [...] J’avais placé ma confiance, surtout en ce qui concerne Line-Sylvie et Sylvain, dans ceux qui m’ont étouffé.»

«C’est un putsch de deux personnes [...] qui avaient chacune leurs raisons », lance Chantal Renaud, en entrevue à son domicile de Verchères. Line-Sylvie Perron « plaçait » André Boisclair, qui annoncera le lendemain sa candidature à la succession de Landry, alors que Sylvain Simard « s’y voyait lui-même», explique-t-elle.

Sans consulter Landry, on avait d’ailleurs invité Boisclair, en pause politique à cette époque, à livrer un discours juste avant le vote fatidique.

Durant son allocution, il insistait justement sur sa totale disponibilité pour le parti, note Duthel.

Confronté par le biographe, Sylvain Simard dit ne pas avoir de regret. «[Simard] prétend que Bernard Landry a si profondément été meurtri par le rejet du parti qu’il s’est bâti, avec Chantal, un raisonnement par lequel sa défaite était due à des lacunes dans son entourage immédiat», écrit Duthel.

Malgré cette blessure, Bernard Landry a vécu de beaux moments et de belles réussites. Ironiquement, c’est son passage dans l’armée canadienne servant à payer ses études qui deviendra la genèse de son combat pour la langue française et, surtout, de son «sentiment indépendantiste».

gracieuseté

Virage numérique

On plonge également dans les coulisses du virage numérique, dont Landry a été le promoteur et qui permet encore aujourd’hui au Québec d’être un leader mondial dans l’industrie du jeu vidéo.

L’ancien PM se remémore également avec émotion les pourparlers qui ont mené à la Paix des Braves.

Lors d’une rencontre au Bunker à Québec avec les représentants cris, Landry prend le grand chef Ted Moses à part et lui précise qu’il négociera dorénavant de chef de nation à chef de nation. En 2002, l’entente historique est signée.

Il voulait plus de temps pour rallier les communautés culturelles

Bernard Landry a tenté de retarder le référendum à 1996 pour pouvoir lancer une vaste réforme de l’immigration, qui rappelle le plan de la CAQ, et qui aurait rallié les communautés culturelles à la cause souverainiste.

Dès son arrivée au ministère de l’Immigration, il met en place un comité de réflexion qui restera secret. Son biographe, Jean-Yves Duthel, en fait partie. Les stratèges concluent que l’emploi est le «meilleur chemin vers l’intégration» et proposent une série de mesures.

On prévoit notamment un «serment d’allégeance aux valeurs du Québec» et des «séances obligatoires d’initiation à la vie québécoise» de cinquante heures pour les nouveaux arrivants.

collection personnelle de Bernard Landry

Sept ans en région

Pour favoriser l’immersion, les candidats à l’immigration seraient forcés d’accepter un travail en région et d’y demeurer sept ans. Les nouveaux arrivants devraient se conformer aux règles pour bénéficier de la carte d’assurance maladie.

Mais l’État faisait aussi son bout de chemin. La fonction publique devait embaucher 18% d’immigrants. Une loi devait «casser» les façons de faire des ordres professionnels, qui font la vie dure aux nouveaux arrivants très scolarisés.

Plus encore, Landry voulait changer le nom de son ministère pour celui des Ressources humaines et de l’Intégration.

Sa veuve, Chantal Renaud, se surprend encore de la similitude du plan de son défunt mari avec la réforme de l’immigration entreprise par François Legault.

Une «rupture»

Lui-même né en France et Québécois d’adoption, Jean-Yves Duthel signale que le processus d’immigration implique forcément une «rupture» avec son pays d’origine.

«J’en parlais souvent avec Bernard, comment quelqu’un qui est ici depuis 10, 15 ou 20 ans peut encore s’habiller comme on s’habille dans son pays, toujours manger comme on mange dans son pays, souvent ne même pas parler français? Ces gens-là, je ne pense pas qu’ils puissent être heureux.»

Pour Landry, il devenait essentiel qu’une loi réformant l’immigration soit adoptée avant le référendum. Dans les mois précédant son décès, il restait persuadé que son projet aurait rallié le vote des communautés culturelles.

Pour repousser l’échéancier référendaire, Bernard Landry avait un allié : Lucien Bouchard, qui trouvait pour sa part le pari d’un vote hâtif risqué.

Ils réussirent, partiellement, à faire entendre raison à Jacques Parizeau.

Faute de repousser le référendum au printemps 1996, ce fut à l’automne 1995. Mais la réforme de l’immigration sera laissée de côté, par manque de temps.

archives

Pauline Marois l’adversaire

La rivale de Bernard Landry en politique, c’est sans nul doute Pauline Marois. L’ancien premier ministre reconnaît qu’elle a assumé de hautes fonctions au gouvernement «généralement bien remplies», mais il a toujours douté de la vigueur de sa foi indépendantiste, qu’il jugeait « plutôt tiède ». À preuve, ses « bafouillages destructeurs » sur la question référendaire durant la campagne électorale de 2014, qui s’est soldée par une défaite amère pour les troupes péquistes. «Le soir de l’élection, à Verchères, entouré de quelques amis, Bernard Landry a un jugement très dur à propos de Pauline Marois et de Nicole Stafford, sa chef de cabinet : “Elles ont réalisé leur rêve et tué le nôtre!”» Landry n’a jamais digéré que Marois ne l’ait jamais appelé pour des conseils.

Chirac, le premier à reconnaître un Québec indépendant

Comme ministre des Relations internationales, Bernard Landry avait le mandat de s’assurer qu’un Québec souverain pourrait compter sur la reconnaissance d’autres pays au lendemain d’un référendum gagnant. C’est dans ce contexte qu’il se rend à un dîner à l’Élysée avec Jacques Chirac, en mai 1995, à l’occasion d’un voyage officiel en France. Le président lui assure que la France sera le premier pays à reconnaître un Québec indépendant. Plus encore, Chirac confie à Landry que l’Allemagne et la Belgique suivront. Et l’Afrique francophone? «L’Afrique, mon cher Bernard, c’est moi!», de répondre le politicien français.

Maxime Bernier: «Pas toujours l’intelligence qui réussit!»

Au nombre des erreurs assumées de Bernard Landry, il y a l’embauche de Maxime Bernier dans son cabinet, alors qu’il était ministre des Finances dans le gouvernement de Lucien Bouchard. C’est en raison des «supplications» du père, l’ancien député conservateur Gilles Bernier, que le péquiste accepte de prendre le jeune avocat dans son équipe pendant quelques mois. «[Il] s’est vite révélé une nuisance.» Lorsque Bernier devint ministre dans le gouvernement conservateur de Stephen Harper, Landry devait souvent répéter : «On voit bien que ce n’est pas toujours l’intelligence qui réussit!»

Le courant ne passe pas avec Lisée

Les relations entre Bernard Landry et Jean-François Lisée n’ont jamais été agréables. Même s’il avait été conseiller de Jacques Parizeau et Lucien Bouchard, Landry ne voulait pas de ses services. «Je ne l’ai pas réengagé lorsque je suis devenu premier ministre, dit Bernard Landry, parce que je le trouve d’une extrême intelligence, mais il m’a semblé parfois que son jugement est inversement proportionnel.»