Bernier, Lisée, Marois: ce que Bernard Landry pensait d’eux

Obtenue en primeur par notre Bureau parlementaire, la biographie de l’ancien premier ministre du Québec Bernard Landry est écrite de la main de son éternel compagnon d’armes. Jean-Yves Duthel a recueilli le témoignage de son ami dans les mois qui ont précédé son décès.

Dans les pages de cet ouvrage, on en apprend un peu plus sur ce que M. Landry pensait de certains politiciens qui l’ont côtoyé.

Pauline Marois l’adversaire

La rivale de Bernard Landry en politique, c’est sans nul doute Pauline Marois. L’ancien premier ministre reconnaît qu’elle a assumé de hautes fonctions au gouvernement «généralement bien remplies», mais il a toujours douté de la vigueur de sa foi indépendantiste, qu’il jugeait « plutôt tiède ». À preuve, ses « bafouillages destructeurs » sur la question référendaire durant la campagne électorale de 2014, qui s’est soldée par une défaite amère pour les troupes péquistes. «Le soir de l’élection, à Verchères, entouré de quelques amis, Bernard Landry a un jugement très dur à propos de Pauline Marois et de Nicole Stafford, sa chef de cabinet : “Elles ont réalisé leur rêve et tué le nôtre!”» Landry n’a jamais digéré que Marois ne l’ait jamais appelé pour des conseils.

Chirac, le premier à reconnaître un Québec indépendant

Comme ministre des Relations internationales, Bernard Landry avait le mandat de s’assurer qu’un Québec souverain pourrait compter sur la reconnaissance d’autres pays au lendemain d’un référendum gagnant. C’est dans ce contexte qu’il se rend à un dîner à l’Élysée avec Jacques Chirac, en mai 1995, à l’occasion d’un voyage officiel en France. Le président lui assure que la France sera le premier pays à reconnaître un Québec indépendant. Plus encore, Chirac confie à Landry que l’Allemagne et la Belgique suivront. Et l’Afrique francophone? «L’Afrique, mon cher Bernard, c’est moi!», de répondre le politicien français.

Maxime Bernier: «Pas toujours l’intelligence qui réussit!»

Au nombre des erreurs assumées de Bernard Landry, il y a l’embauche de Maxime Bernier dans son cabinet, alors qu’il était ministre des Finances dans le gouvernement de Lucien Bouchard. C’est en raison des «supplications» du père, l’ancien député conservateur Gilles Bernier, que le péquiste accepte de prendre le jeune avocat dans son équipe pendant quelques mois. «[Il] s’est vite révélé une nuisance.» Lorsque Bernier devint ministre dans le gouvernement conservateur de Stephen Harper, Landry devait souvent répéter : «On voit bien que ce n’est pas toujours l’intelligence qui réussit!»

Le courant ne passe pas avec Lisée

Les relations entre Bernard Landry et Jean-François Lisée n’ont jamais été agréables. Même s’il avait été conseiller de Jacques Parizeau et Lucien Bouchard, Landry ne voulait pas de ses services. «Je ne l’ai pas réengagé lorsque je suis devenu premier ministre, dit Bernard Landry, parce que je le trouve d’une extrême intelligence, mais il m’a semblé parfois que son jugement est inversement proportionnel.»