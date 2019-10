Julien Clerc sous toutes ses facettes à la Maison Symphonique

Au lendemain de son 72e anniversaire, Julien Clerc a célébré avec éclat en revisitant ses 50 ans de carrière dans une formule intimiste, samedi, à la Maison Symphonique de la Place des Arts.

Deux pianos, une section de cordes... Il n’en fallait pas plus à la légende de la chanson française pour mettre en lumière son riche répertoire. «Je veux être utile, à vivre et à chanter...» Avec son légendaire trémolo, Julien Clerc a poussé les premières paroles de la pièce «Utile», comme pour asseoir à nouveau sa pertinence.

À voir la réaction enthousiaste des spectateurs, c’était loin d’être nécessaire. Il faut dire qu’après une longue absence, l’artiste a renoué avec le Québec en présentant ce récital tout en simplicité pour la première fois en 2017. Pourquoi changer une formule gagnante?

C’était samedi soir après tout: Julien Clerc a poursuivi avec la dansante «La Californie» avant de saluer le public avec son charisme habituel. «On a commencé cette tournée à Moncton pour mes 50 ans de carrière, mais elle dure tellement longtemps qu’il faut que je me dépêche avant que ça devienne celle des 60 ans!» s’est-il exclamé en riant.

Après s’être assis au piano pour entonner «Si on chantait» et «La jupe en laine», l’artiste a présenté «This Melody», visiblement ému. «C’est une chanson inspirée par les Antilles, d’où vient mon grand-père.»

De succès en succès

Lorsque Julien Clerc a chanté «Ce n’est rien», le contact s’est établi pour ne plus jamais se défaire avec les spectateurs. En alternant entre ballades crève-coeur comme «Fais-moi une place» et «Souffrir par toi n’est pas souffrir», qui ont tiré les soupirs de l’assistance, et chansons plus pimpantes comme «Mélissa» et «Lili voulait aller danser», qui ont fait bouger les têtes, l’interprète a su tenir les spectateurs en haleine.

Les fans ont aussi pu profiter des reprises de «C’est en septembre» de Gilbert Bécaud et «For Me Formidable» de Charles Aznavour, deux figures marquantes du parcours de leur idole, avant d’entonner «Ma préférence» avec lui. Moment magique avant les pièces «Sous mon arbre» et «Je t’aime etc», tirées du 24e et plus récent album «À nos amours».

Le chanteur a attendu la fin du concert pour offrir les très populaires «Femmes... Je vous aime», qui s’est mérité une ovation debout, et «Coeur de rocker», pour laquelle le public s’est mis à se dandiner pour de bon. Une finale aux airs de feu d’artifice après un efficace tour d’horizon de ses plus grands succès.

Au cours de cette tournée de plusieurs dates au Québec, Julien Clerc sera également en spectacle le 6 octobre au Grand Théâtre de Québec, avant de revenir chanter à la Maison Symphonique de la Place des Arts le 7 octobre.