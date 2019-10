Les libéraux gardent un candidat qui a tenu des propos jugés sexistes et homophobes

Le Parti libéral du Canada a choisi de passer l’éponge sur des commentaires jugés sexistes et homophobes qu’un de ses candidats de la Nouvelle-Écosse a tenus sur les réseaux sociaux par le passé.

Dans une série de publications Twitter datant de 2012, le candidat libéral dans la circonscription de Sydney -Victoria, Jaime Battiste, associe la femme à des tâches ménagères et suggère que des athlètes masculins sont gais.

C’est ce qu’a révélé le quotidien «Toronto Sun» vendredi. Samedi, les troupes de Justin Trudeau ont indiqué que M. Battiste pouvait demeurer dans leur équipe après que celui-ci eut formulé des excuses.

«M. Battiste a tenu des propos qui sont reprochables [...] Maintenant, il nous a offert ses excuses, des excuses bien senties», a dit le candidat libéral pour la circonscription de Beauport-Limoilou, Antoine Bujold, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Le chef libéral Justin Trudeau n’avait pas d’activité de campagne à l'horaire, samedi.

Les publications controversées du candidat néo-écossais ne sont plus accessibles sur Twitter. Dans l’une d’entre elles, M. Battiste aurait écrit «Faire le ménage, plier du linge, cuisiner. [Je me] sens comme quelqu’un qui a échoué de façon épique à ne pas avoir trouvé une femme qui peut me supporter assez longtemps pour faire cela pour moi».

Selon les libéraux, les conservateurs ont coulé les informations sur ces vieilles publications au «Toronto Sun » dans un acte de désespoir.

«Ça démontre à quel point le Parti conservateur n’a rien à dire tant sur notre plateforme que sur notre bilan, a fait valoir M Bujold. Ils ressortent des histoires du passé parce que ce sont les seules choses qu’ils ont à dire sur le gouvernement libéral.»

Les conservateurs rétorquent que, contrairement aux libéraux, ils sévissent contre les propos inappropriés plutôt que de passer l’éponge.

Vendredi soir, les troupes d’Andrew Scheer ont décidé d’expulser de leur équipe leur candidate dans la circonscription de Burnaby-Nord-Seymour, Heather Leung, pour avoir tenu des propos jugés homophobes par le passé.

Dans deux vidéos qui ont refait surface cette semaine, la candidate tiendrait des propos controversés sur la thérapie de conversion ou sur les homosexuels. Elle y évoque notamment le «mode de vie pervers des homosexuels».

«Ce sont des propos totalement inacceptables. Justin Trudeau, lui, passe par-dessus ça. Nous, chez nous, il n’en est pas question», a soutenu le conservateur Pierre Paul-Hus, en entrevue avec TVA Nouvelles.

«C’était un comté qui était prenable pour nous, mais on ne peut pas accepter ce genre de situation», a ajouté le député qui tente de se faire réélire dans sa circonscription de Charlesbourg-Haute-Saint-Charles.