Les verts veulent abroger la Loi sur les Indiens

La chef des verts, Elizabeth May, a insisté samedi sur son engagement d’abolir graduellement la Loi sur les Indiens.

Cette pièce législative «raciste et oppressive» aux yeux du Parti vert régit les relations entre Ottawa et les Premières Nations.

Instaurée en 1876 dans un esprit d’assimilation des peuples autochtones, elle accorde aujourd’hui un droit de regard au fédéral sur ce qui correspond au statut d’Indien et sur la gestion des ressources dans les bandes.

«Il est temps de rectifier le tir», a dit Mme May au cours d’un arrêt de campagne à Cowichan Bay, sur l’île de Vancouver.

Si elle reconnait qu’il est complexe d’abroger cette loi, la chef des verts martèle que le temps est venu «de mettre fin à l’ère d’oppression coloniale».

Au chapitre de la réconciliation avec les autochtones, le Parti vert s’engage aussi à présenter un projet de loi visant à enchâsser dans le droit canadien la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Les troupes de Mme May souhaitent par ailleurs se concentrer sur la mise en application des recommandations de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées.

«Ce qui est arrivé à ces femmes et à ces filles est horrible et les verts plaideront durement pour que de tels incidents ne se reproduisent plus», a soutenu la chef.

La formation écologiste souhaite en outre donner un rôle de premier plan aux autochtones dans la lutte aux changements climatiques.

La sortie de samedi de Mme May survient au lendemain de l’annonce, par le gouvernement sortant de Justin Trudeau, qu’il contestera les indemnités de 40 000$ que le Tribunal canadien des droits de la personne lui a ordonné de verser à chaque jeune autochtone ayant souffert de services d’éducation inadéquats.