Même nom, même date de naissance; elle est enlevée par erreur

Une Montréalaise sans histoire disparue depuis presque 40 ans aurait­­­ été enlevée par des ravisseurs l’ayant prise pour une prostituée portant le même nom et ayant la même date d’anniversaire, selon l’enquêteur qui a mené le dossier dans les années 1980.

En juin 1982, Diane Bélanger, fraîchement majeure, avait quitté le milieu familial pour s’installer temporairement chez la cousine de son copain, dans l’est de Montréal, en attendant de trouver un appartement avec son chum.

N’ayant pas terminé son secondaire, elle voulait retourner sur les bancs d’école.

« C’était une bonne fille, très réservée », a confié au Journal sa jeune sœur Sylvie à propos de l’aînée de la famille de quatre enfants. Selon elle, la timide Diane n’était pas du genre à se mêler d’histoires louches.

« Ce n’était pas seulement ma grande sœur, mais ma confidente. On a partagé la même chambre à coucher jusqu’à son départ de la maison », se rappelle la femme de 53 ans, qui vit à Saint-Jérôme.

Il lui arrivait à l’occasion de garder l’enfant du couple chez qui elle habitait. Le soir du 7 août, elle s’occupait de la petite pour la soirée qui s’annonçait tranquille.

Soirée fatale

Lorsque le couple est revenu dans leur petit appartement de la rue Dorion, vers 3 h du matin, avec une pizza pour assouvir une fringale nocturne, ils l’ont partagée avec la femme de 19 ans.

Ils seront les derniers à l’avoir vue avant sa disparation.

Lorsque le couple s’est réveillé quelques heures plus tard, Diane Bélanger n’était plus là, mais d’étranges indices laissaient croire au pire.

Son sac à main traînait dans le salon, le contenu éparpillé sur le plancher, la moustiquaire de la porte d’entrée avait été éventrée, un couteau à pain avait disparu et sa robe de nuit traînait dans le bain.

« Il n’y avait aucune trace de violence dans la maison », se souvient l’enquêteur Jean-Claude Rochon, de la section jeunesse de la police de Montréal, qui s’est occupé de ce dossier pendant des années, faisant référence au fait que rien n’avait été brisé et qu’on n’avait trouvé aucune trace de sang.

M. Rochon a travaillé sur ce dossier dès le début, en 1982, et ce, jusqu’au milieu des années 1990. Aujourd’hui âgé de 72 ans, l’ex-enquêteur est à la retraite depuis 22 ans.

Il affirme avoir interrogé une soixantaine de personnes pendant toutes ces années où il a eu le dossier entre les mains. L’une d’entre elles a même été soumise au détecteur de mensonges, en vain.

La sœur de la femme disparue est persuadée que certaines personnes préfèrent garder le silence plutôt que d’informer la police.

« C’est certain que quelqu’un sait quelque chose », estime-t-elle.

Des trous creusés

L’ancien enquêteur a relaté au Journal que, muni d’une pelle, il est allé jusqu’à creuser lui-même quelques trous près de la maison où Diane Bélanger a été portée disparue. Une façon de procéder qui n’est pas habituelle pour les enquêteurs, en temps normal, mais une piste qu’il voulait suivre l’avait convaincu d’essayer.

« C’est la plus grosse enquête que j’ai réalisée en matière de disparition », assure-t-il. Le dossier policier se déployait sur une trentaine de pages.

Quelques années plus tard, une rencontre inespérée a permis de poser une première hypothèse pour résoudre le mystère sur ce qui avait pu arriver à la jeune femme.

Un homonyme fatal

Se trouvant dans une impasse, son patron l’a envoyé à l’hôpital rencontrer une femme qui avait été gravement battue et qui s’appelait Diane Bélanger. Non seulement portait-elle le même nom, mais elle demeurait dans le même secteur que son homonyme au moment de sa disparition, et avait la même date de naissance.

La femme admise à l’hôpital était une prostituée qui avait été rouée de coups par des personnes de son entourage.

L’enquêteur et cette dernière ont discuté quelques minutes de ce qui venait de lui arriver lorsqu’elle lui fit des révélations troublantes.

« Elle m’a dit qu’elle connaissait la Diane Bélanger qui avait disparu et que les kidnappeurs s’étaient trompés de personne, a relaté l’ancien homme de loi. Elle m’a également révélé que c’était elle qui devait se faire passer [cette nuit-là]. »

La jeune femme figurait le 27 décembre 1982 dans un autre texte du Journal intitulé Les avez-vous vues ? qui répertoriait des cas de disparition.

Il était difficile pour lui de voir si les deux femmes avaient des ressemblances physiques tellement la travailleuse du sexe était défigurée par des coups au visage.

Elle lui a fait savoir que le corps « était supposément enterré à Chertsey [dans Lanaudière] ». Les recherches dans ce secteur n’ont rien donné.

« Les personnes qui l’ont enlevée ne devaient pas bien la connaître puisqu’ils se sont trompés de personne », a supposé l’ancien enquêteur.

Un œil tous les mois

Jean-Claude Rochon gardait toujours un œil sur le dossier de Diane Bélanger même quand les nouvelles enquêtes se sont mises à se succéder après celle-ci.

« Il ne s’est jamais retrouvé sur une étagère à prendre la poussière et je le regardais tous les mois afin de trouver de nouvelles pistes », a-t-il assuré.

D’ailleurs, il s’est rendu une bonne dizaine de fois à la morgue lorsqu’un cadavre non identifié était retrouvé.

À la retraite depuis un peu plus de deux décennies, il a mentionné au Journal qu’il a longtemps gardé une photo de Diane Bélanger dans son portefeuille.

« J’ai retiré cette photo il y a quatre ou cinq ans », dit-il, avec le regret de n’avoir jamais résolu cette grande enquête.

Au début de mai, Meurtres et disparitions irrésolues du Québec, un organisme qui tente d’offrir de la visibilité dans ce genre de cas non résolus, a affiché cinq nouveaux cas non résolus sur des camions de la province. Parmi ceux-ci, celui de Diane Bélanger.

« C’est un peu comme si on la faisait ressortir du monde des morts », a imagé sa cadette, dont la sœur aurait eu 57 ans le 29 août.

Toujours ouvert

Le 7 août, ça a fait 37 ans que Sylvie Bélanger tente d’avoir des réponses sur la disparition de sa grande sœur.

Lorsque Le Journal lui a demandé si elle avait encore espoir de la retrouver vivante, elle a répondu que « son espoir était neutre ».

Le Service de police de Montréal a confirmé que le dossier était toujours ouvert et toujours classé dans les cas non résolus du Québec.