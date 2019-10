Éric Caire raconte qu'il a été sauvé par l'appel de Legault

Un an après sa réélection au terme d’une campagne électorale éprouvante sur le plan personnel, Éric Caire admet avoir été sauvé du naufrage, lorsque François Legault lui a offert une place au sein du Conseil des ministres.

«Pour moi, ç’a été le point de départ d’une espèce de reconstruction personnelle. [...] Tu sais, une espèce de deuxième chance», a confié le député caquiste de La Peltrie, en entrevue avec notre Bureau parlementaire.

Assis confortablement dans son bureau niché dans l’édifice H, «le bunker» qui abrite le Conseil du trésor, le ministre Caire est revenu sur les moments difficiles vécus alors que se concrétisait le rêve de voir son parti accéder au pouvoir.

Après des années passées à taper sur le clou de l’éthique, le «shérif» de la CAQ s’était retrouvé dans l’embarras en raison d’un prêt personnel que lui et son ex-conjointe avaient contracté auprès du maire de L’Ancienne-Lorette, Émile Loranger.

La commissaire à l’éthique ayant signalé « un conflit d’intérêts potentiel », le prêt avait été vite remboursé, mais ses opposants n’allaient certainement pas laisser passer cette chance d’affaiblir un rival.

«Une des pires périodes»

«À chaque jour, ce n’était que ça, se souvient M. Caire. [...] La campagne électorale a probablement été une des pires périodes de ma vie, honnêtement.»

«Et les années avant, pour des raisons plus personnelles, ç’a été des années épouvantables», a ajouté l’élu caquiste, sans vouloir entrer dans les détails de ses difficultés financières d’alors et d’une rupture non souhaitée.

«Je ne vous dirai pas tout ce qui m’est passé par la tête... parce que c’était vraiment, vraiment tough», a avoué celui qui est père de quatre enfants, les yeux rougis.

Même si François Legault avait rapidement passé l’éponge sur cette controverse qu’il avait qualifiée «d’erreur» pendant la campagne électorale, le député de La Peltrie croyait alors que ses chances de devenir ministre étaient anéanties.

«J’étais convaincu que j’avais passé mon tour», a relaté celui qui avait l’impression de «tirer son parti vers le bas» et d’être «un poids».

L’offre faite par le premier ministre de le nommer ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale était donc inespérée.

Un prix de consolation?

Éric Caire avoue que cet appel l’a carrément sauvé du naufrage, sur le plan personnel. «Absolument, parce que... Honnêtement... Je ne veux même pas imaginer...», a laissé tomber l’élu, trop ému pour compléter.

Il y a tout de suite vu «un mandat important», dans un domaine – et un langage – qui est le sien: l’informatique, marquée par de coûteux ratés qu’il a critiqués pendant des années dans l’opposition.

«Quand les gens disaient : “C’est un prix de consolation...” Non. Pour moi, c’était un vote de confiance du premier ministre», a dit M. Caire.

Il constate que les récents vols de données, au premier chef celui survenu chez Desjardins, ont d’ailleurs fait prendre conscience de toute l’importance de l’univers numérique et de ses dangers.

Éric Caire voit aussi dans son mandat le défi de concrétiser un plan sur l’efficacité de l’État et le ménage des contrats informatiques qu’il avait préparé pour la CAQ à l’automne 2015.

L’abolition du Centre de services partagés du Québec (CSPQ) et la consolidation des centres de données informatiques sont quelques exemples des projets mis en branle en ce sens sous l’égide du président du Conseil du trésor, Christian Dubé, en qui M. Caire dit avoir trouvé «un mentor exceptionnel».

Il prépare aussi le déploiement, en 2020, d’Accès UniQc, un projet dont les coûts sont désormais évalués à moins de 120 M$ et qui transformera la porte d’entrée des différents services gouvernementaux offerts aux citoyens.

Loin des projecteurs

Ces sujets étant moins grand public, Éric Caire s’est du même coup éloigné des projecteurs, surtout depuis que les dossiers de la capitale nationale ont été confiés à sa collègue Geneviève Guilbault.

«Ça ne me manque pas», avoue candidement M. Caire. «Pas parce que ça ne m’intéresse pas», s’est-il empressé d’ajouter. «On a une porteuse de dossier, en Geneviève, qui est extraordinaire», considère M. Caire.

Il voit Mme Guilbault comme une «figure de proue» pour sa formation politique dans la région, le point de départ de la vague, après la victoire lors de l’élection partielle dans Louis-Hébert, qui a amené son parti jusqu’au pouvoir.

Éric Caire, qui a pendant longtemps été envoyé au front pour défendre le troisième lien, constate toutefois que lui et ses collègues de la région auraient «intérêt, collectivement, à être un petit peu plus visibles à Québec».

Mea culpa sur le troisième lien

Selon lui, cela implique d’être plus présents pour répliquer «en temps réel» aux «dénigreurs» du projet de troisième lien, un engagement phare de la CAQ, pour lequel M. Caire a mis son siège en jeu pendant la campagne électorale.

«Oui, mon siège est encore en jeu, a-t-il réitéré. [...] On va réaliser notre engagement de commencer les travaux de construction du troisième lien avant la fin du mandat, sinon bye bye, Charlie.»

D’avis qu’il aurait été irréaliste d’abaisser le tablier du pont de Québec pour y faire passer le tramway ou un SRB, le troisième lien demeure «la seule option viable» pour assurer l’interconnexion des réseaux de transport en commun de Québec et de Lévis.

«[Le pont de Québec], on n’est même pas capable de le peinturer. Comment on va faire pour abaisser le tablier?» a-t-il ironisé.

«On ne peut pas résumer le projet de troisième lien à: c’est pour pas assez de chars, puis ça coûte cher. C’est insultant pour les gens de Québec, le discours des opposants au troisième lien», déplore-t-il.

«On fait grand état des coûts. Puis c’est vrai: à un moment donné, il faut être responsable et s’assurer de le faire à juste prix, mais quel est le coût de ne pas le faire? Il y a un coût à ne pas le faire», a-t-il insisté, en invoquant les pertes associées à la congestion routière.