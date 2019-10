Les géants du web nuisent à la société, jugent les Canadiens

Plus de la moitié des Canadiens estiment que les géants du web, comme Google et Facebook, ont un impact négatif sur la société, montre un sondage dévoilé dimanche par le «Toronto Star».

Selon le coup de sonde réalisé par Forum Research, 56 % des Canadiens jugent que les grandes entreprises numériques nuisent à la société, contre seulement 33 % qui estiment qu'elles ont l'effet opposé.

Les Canadiens sont aussi très nombreux (83 %) à croire que les GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) de ce monde ont un devoir éthique de s'assurer que leurs produits informatiques ne causent pas de dommages. Pas moins de 81 % des répondants ont aussi affirmé que ces entreprises devraient s'assurer que leurs sites ne propagent pas de fausses informations.

Ces résultats arrivent alors que les libéraux et les conservateurs se sont engagés, dans les derniers jours, à imposer les géants du numérique s'ils sont élus le 21 octobre. Pour les libéraux, il s'agit d'un virage à 180 degrés, eux qui avaient refusé tout net de s'engager à adopter un tel impôt lors de la dernière campagne électorale.

Les électeurs de tous les partis partagent les mêmes préoccupations vis-à-vis des GAFAM. «C'est une chose sur laquelle les Canadiens semblent s'entendre, peu importe leur philosophie politique», a souligné le président de Forum Research, Lorne Bozinoff, en décortiquant les résultats du sondage pour le compte du «Toronto Star».

«Les attitudes peuvent évoluer très rapidement. Nous l'avons vu avec les changements climatiques, et maintenant, nous le voyons avec les technologies, qui semblent préoccuper de plus en plus les gens», a poursuivi M. Bozinoff.