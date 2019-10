Luc Rabouin devient maire du Plateau-Mont-Royal

Avec l’élection convaincante de Luc Rabouin comme nouveau maire du Plateau-Mont-Royal dimanche soir, cet arrondissement demeure un fief de Projet Montréal, parti de la mairesse de Montréal Valérie Plante.

Le nouvel élu a succédé dimanche à l’ex-maire Luc Ferrandez, après avoir remporté 67 % des votes lors de l'élection partielle de dimanche.

Cette victoire lui donne une légitimité pour mettre en branle ses engagements, notamment en matière de transition écologique, a fait valoir M. Rabouin, en s'adressant aux nombreux militants de Projet Montréal qui s’étaient réunis à la Brasserie Boswell, sur le Plateau.

Le taux de participation avoisinait 25 %, ce qui est élevé pour une élection partielle, a fait valoir Projet Montréal.

Plus de 10 000 résidents de l'arrondissement ont voté pour le candidat de Projet Montréal.

Résultats «écrasants»

La mairesse Plante a salué ce qu’elle considère comme des résultats «écrasants» dans un «château fort de Projet Montréal», ce qu'elle attribue notamment à une campagne positive.

Luc Ferrandez avait remporté 65 % des votes lors de l'élection générale de 2017. Près de 20 000 personnes avaient voté pour lui.

L'ancien maire bien connu pour ses convictions écologistes a quitté la vie politique en mai dernier, après une dizaine d'années en poste, considérant que l'administration Plante n'allait pas assez loin dans ses mesures environnementales.

Les deux candidats défaits, Jean-Pierre Szaraz d’Ensemble Montréal et Marc-Antoine Desjardins de Vrai changement pour Montréal, ont respectivement récolté 17 % et 15 % des votes dans l'arrondissement.

«Pour le bien des citoyens de l’arrondissement, je souhaite que le nouveau maire soit véritablement rassembleur et moins dogmatique », a commenté M. Szaraz.

Promesses

En campagne, Luc Rabouin a promis d’accélérer la transition écologique, notamment par la plantation de 500 arbres et l’implantation de 15 nouvelles ruelles vertes dans l’arrondissement. Il compte aussi poursuivre le corridor de la biodiversité du Mile-End et verdir et sécuriser la rue Gauthier.

M. Rabouin propose aussi de faciliter l’accès à la propriété pour les commerces indépendants afin de revitaliser le quartier, ainsi que d’installer un millier de supports à vélo sur les artères commerciales.

L’élaboration d’un plan de transformation de l’Institut des Sourdes-Muettes sur la rue Saint-Denis et du site de l’Hôtel-Dieu en y incluant des logements sociaux fait partie des engagements.

Directeur du développement stratégique à la Caisse d’économie solidaire Desjardins depuis trois ans, M. Rabouin réside dans l’arrondissement depuis plus de 25 ans. Il est père de deux enfants de 12 et 14 ans.

Projet Montréal compte désormais 53 élus sur 103.