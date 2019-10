Une opération spectaculaire dans le ciel de Montréal pour changer les enseignes du Complexe Desjardins

Une opération d'envergure des plus inhabituelles a capté l'attention de milliers de Montréalais, dimanche matin, alors qu'un hélicoptère cargo a hissé quatre nouvelles enseignes au sommet de complexe Desjardins, au centre-ville de la métropole.

L'opération nécessitait de hisser les nouvelles enseignes une à une au sommet de la tour, où des ouvriers les fixaient aux quatre coins de l'édifice. «On a choisi de faire ça dimanche, parce que ça impliquait plusieurs fermetures de rues», a souligné Jean-Michel Laberge, porte-parole pour le Mouvement Desjardins.

En effet, des portions des rues Sainte-Catherine, Saint-Urbain et Jeanne-Mance, ainsi que du boulevard René-Lévesque, ont été fermées dimanche matin.

Pilotes, techniciens, camionneurs, ouvriers, gardiens de sécurité; plusieurs dizaines de personnes ont été mises à contribution pour effectuer ce changement.

Le tout représentant une opération complexe, qui a dû être rondement planifié. «Il a fallu obtenir la collaboration de plusieurs intervenants, incluant la Ville de Montréal, Transport Canada et Transport Québec, pour le transport des enseignes», a précisé M. Laberge.

Ce n'est pas la première fois que Desjardins doit procéder de la sorte. En 1992, une opération similaire avait été réalisée pour installer les logos géants qui trônaient depuis sur le complexe.

gracieuseté Mickael Fradet

Procéder à l'aide d'un hélicoptère est non seulement spectaculaire, mais aussi pratique. «C'est la méthode la plus sécuritaire. C'est aussi plus flexible [qu'installer une grue]», a mentionné le porte-parole, en faisant valoir qu'un hélicoptère avait aussi été utilisé en 2012.

Desjardins a changé son logo en mars 2018, faisant disparaître l'abeille qui se trouvait au centre de l'hexagone depuis 1977, pour l'adapter à l'ère numérique, avait expliqué l'institution financière lors de son déploiement. L'opération menée dimanche visait donc à mettre à jour les enseignes du complexe Desjardins.