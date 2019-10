Bernier attaqué dès le début des hostilités

Dès le début du débat électoral en anglais, le chef du Parti populaire Maxime Bernier s’est clairement différencié par des positions beaucoup plus tranchées que les cinq autres chefs de partis, tandis que le conservateur Andrew Scheer a offert un ton résolument porté sur l'offensive.

«Nous sommes le Parti populaire et nous mettons le Canada au premier plan. Les autres leaders sur cette scène sont des globalistes et ils dépensent votre argent pour acheter un siège au Conseil de sécurité des Nations Unis», a lancé l’ex-conservateur et député sortant de la Beauce, Maxime Bernier.

Celui qui est connu pour ses envolées virulentes a été attaqué de toute part au premier débat de la Commission du débat des chefs diffusé sur les ondes de CBC.

Pourtant, Andrew Scheer a plutôt tenté de diriger les projecteurs sur le premier ministre sortant.

«Justin Trudeau ne fait que prétendre se tenir debout pour le Canada. Il est très bon pour prétendre des choses. Il ne peut même pas se souvenir combien de fois il a arboré le "blackface"», a-t-il dit en tentant de ranimer une récente controverse qui a surtout créé l’émoi au Canada anglais.

Dans le premier segment du débat de lundi, portant sur le leadership du Canada dans le monde, le chef libéral a misé sur un message anti-protectionnisme.

«Nous savons que nous vivons dans un monde plein de défis, à l’heure actuelle, allant du protectionnisme aux politiques basées sur la peur, a-t-il soutenu. Nous devons nous assurer que les gens aient les outils et soient équipés pour pouvoir réussir dans un monde incertain.»

Le débat de lundi réunit aussi le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD) Jagmeet Singh, la chef des verts Elizabeth May et le bloquiste Yves-François Blanchet. Les thèmes de l'environnement, des questions autochtones, de l'immigration étaient aussi débattus au courant de la soirée.