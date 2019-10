CCM veut attirer de nouveaux hockeyeurs

Face au déclin du nombre de gens jouant au hockey au Canada, le fabricant d’équipement de hockey CCM veut attirer de nouveaux adeptes, afin de maintenir sa croissance.

«Dans le monde du hockey, nous avons tous besoin de travailler ensemble pour faire progresser le jeu. La pratique du hockey doit être plus inclusive et s’ouvrir davantage aux femmes, aux Néo-Canadiens, ainsi qu’aux communautés défavorisées, culturelles ou LGTBQ+», a affirmé le président et chef de la direction de CCM Rick Blackshaw par communiqué à la suite de son passage devant le Cercle canadien de Montréal, lundi.

L’entreprise basée dans l’arrondissement de Saint-Laurent veut donc lancer un nouveau programme avec la collaboration de joueurs professionnels, afin de célébrer la diversité et l’inclusion dans ce sport. Elle veut y arriver en racontant des faits vécus par des «citoyens de tous horizons», pour «faire connaître ces héros du hockey» et «créer ainsi des modèles inspirants pour les nouvelles générations de joueurs canadiens».

En raison notamment des coûts élevés pour pratiquer ce sport, le hockey est en perte de vitesse chez les jeunes depuis de nombreuses années, au profit d’autres activités sportives comme le soccer.

Innovation

CCM mise aussi sur l’innovation pour séduire. Elle a donc lancé une nouvelle image de marque appelée «All Out» («tout donner» en français) pour traduire la passion qu’elle a de fabriquer de l’équipement pour les sportifs.

«Nous nous efforçons constamment de pousser plus loin le design, de faire plus de tests et de passer plus d’heures à collaborer, sur et en dehors de la glace, avec les meilleurs au monde», a souligné M. Blackshaw.

Il a précisé que le laboratoire d’innovation de la compagnie située au siège social à Montréal sera au cœur de ces efforts.

Achetée par la firme d’investissement torontoise Birch Hill en 2017, CCM emploie 500 personnes, dont 400 dans la métropole. Sa croissance passe par les États-Unis, mais aussi par l’Europe et l’Asie.