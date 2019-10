Caroline Auger, cette jeune mère originaire de la Montérégie atteinte d’un cancer incurable et qui avait ému les Québécois, est décédée en fin de semaine.

Ses proches ont contacté Denis Lévesque, qui l’avait reçue à deux reprises à son émission l’hiver dernier, pour faire part de la triste nouvelle.

Mme Auger, avait appris qu’elle était atteinte d’un cancer du col de l’utérus incurable alors qu’elle était enceinte de son fils, Lukas.

C’est pour lui qu’elle voulait se battre et obtenir des traitements d’immunothérapie aux États-Unis.

«Je vis une journée à la fois. Je le regarde et je me dis que c’est impossible que je m’en aille. Ce n’est juste pas possible que je laisse là comme ça, sans maman. Je vais me battre jusqu’à mon dernier souffle pour avoir tous les traitements possibles», disait-elle alors.

Les téléspectateurs avaient été très émus par son témoignage et avaient largement contribué à sa campagne de sociofinancement.

La jeune femme de 27 ans était revenue sur le plateau de l’émission «Denis Lévesque» pour remercier les gens et pour les informer que le ministère de la Santé du Québec avait entendu son cri du cœur et lui permettait de suivre des traitements d’immunothérapie au Québec.

«Le héros, c’est mon fils. C’est vous tous qui m’avez aidé à avoir accès à cela. Nous avons fait en sorte d’être entendus. Les gens ont donné, mais s’il n’y avait pas mon fils derrière, il n’y aurait rien.»

