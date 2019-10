EN VIDÉO | Enragés, deux conducteurs se défient sur l’autoroute 40

Deux automobilistes ont failli causer un accident, samedi en journée, sur l’autoroute 40 Est, à la hauteur de L’Assomption, en raison d’un incident de rage au volant.

Sur les images filmées par le passager d’un autre véhicule, on peut voir les conducteurs d’un véhicule BMW, ainsi qu’une Jetta, se frôler, et freiner dangereusement, alors qu’ils roulent à plus de 100 km/h.

TVANouvelles.ca a rejoint un des témoins oculaires de la scène, qui a raconté ce qui s’est passé.

(Écoutez le récit des faits dans la vidéo ci-dessus.)

«Tout a commencé alors que la BMW roulait dans la voie de gauche, plus tranquillement quand même. La Jetta est arrivée rapidement, l’a collé un peu pour lui faire savoir qu’il voulait passer», explique le témoin qui ne souhaite pas être nommé.

Au lieu de cela, le conducteur de la BMW, visiblement irrité parce qu’il était suivi de près, a mis soudainement les freins.

«Il lui a freiné ça dans face assez dangereusement», ajoute le témoin.

La Jetta a ensuite dépassé la BMW par la droite, mais, suivi par la BMW, le conducteur a mis les freins à son tour.

Le conducteur de la Jetta a ensuite poursuivi sa route.

Selon le témoin, ce type d’incident arrive tous les jours sur les routes, et ne devraient pas.

«C’est pas une place pour faire ça!», conclut le témoin.

Mis au fait de l’incident, le sergent Claude Denis de la Sûreté du Québec a indiqué que le dossier allait être transféré au poste de police local à des fins d’enquête.