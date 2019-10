Les six chefs croisent le fer pour la première fois ce soir, et ce, dans la langue de Shakespeare. Justin Trudeau, Andrew Scheer, Jagmeet Singh, Yves-François Blanchet, Elizabeth May et Maxime Bernier doivent être «bons» au débat dit Mario Dumont. Et le chef du Parti conservateur doit pour sa part être «exceptionnel» poursuit notre commentateur politique, mais ça sera ardu.

«Andrew Scheer pour compliquer son affaire, il va y avoir un moustique dans la chambre à coucher. Tu essaies de dormir et ça te bourdonne autour de la tête, illustre Mario Dumont en riant. Maxime Bernier qui plante Singh, ça ne lui donne rien, c’est un coup d’épée dans l’eau. Tous ceux qui pourraient voter pour lui (Bernier) sont des conservateurs. Il n’a alors qu’un but, qu’une cible: Andrew Scheer. Il va dire qu’il (Scheer) n’est pas un vrai conservateur avec ses subventions et l’immigration. Maxime Bernier va se montrer plus radical sur des sujets où les conservateurs ont proposé certaines choses.»

*** Voyez la suite de la chronique de Mario Dumont dans la vidéo ci-haut et ne manquez pas «Dumont» du lundi au vendredi 10h à LCN