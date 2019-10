La police cherche l’auteur d’un violent vol qualifié

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide de la population pour identifier le suspect d’un violent vol qualifié survenu fin septembre dans un dépanneur de l’arrondissement LaSalle.

Les faits se sont déroulés le 24 septembre dernier vers 23 h.

«Le suspect a aspergé le commis avec un liquide inflammable avant de tenter de s’emparer du contenu du tiroir-caisse», a indiqué le SPVM dans un communiqué.

Après avoir infligé des brûlures au visage et aux mains de la victime, qui a également été blessée avec une arme blanche, le suspect a pris la fuite à pied.

COURTOISIE: SPVM

L’homme recherché serait âgé d’environ 40 ans. Il est mince et mesure environ 1,70 m (5 pi 6 po). Il a le visage long, la peau noire et une barbiche parsemée de quelques poils blancs. Au moment des faits, il portait des vêtements sombres et ce qui semble être un foulard rouge sur la tête.

Les images captées par une caméra de surveillance à l’intérieur du commerce montrent le suspect durant l’agression.

Toute personne ayant des informations permettant de l’identifier peut communiquer avec le 911 ou de façon anonyme et confidentielle via Info-Crime Montréal au 514-393-1133 ou se rendre à son poste de quartier.