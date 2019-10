Préparation des chefs en vue du débat en anglais

Les six chefs se préparent en prévision du premier débat en anglais, organisé par le consortium des médias, qui sera présenté lundi soir. Ce débat est le premier depuis le «Face-à-Face» de la semaine dernière.

Justin Trudeau (PLC), Andrew Scheer (PCC), Jagmeet Singh (NPD), Yves-François Blanchet (BQ), Elizabeth May (PV) et Maxime Bernier (PPC) échangeront sur les thèmes de l’insécurité financière, de l’énergie et l’environnement, des enjeux autochtones, du leadership et de l’immigration.

Justin Trudeau et Andrew Scheer étaient les seuls sur le terrain lundi matin. Lors d’un événement organisé dans une école de la région d’Ottawa, le chef libéral a rappelé les coupes en éducation du gouvernement du conservateur Doug Ford en Ontario.

«Malheureusement, depuis un an, on a vu l’impact des coupures de Doug Ford et des conservateurs sur notre société, sur notre système d’éducation. C’est un rappel de ce qui nous attend si on choisit un gouvernement conservateur dans deux semaines», a dit Justin Trudeau.

En réponse, Andrew Scheer a affirmé que M. Trudeau faisait de la «petite politique» en faisant cette comparaison.

«Je crois qu’il y a un seul parent qui est déçu que la grève ait été évitée et c’est Justin Trudeau. C’est clair qu’il a essayé d’utiliser un enjeu comme ça pour de la petite politique», a affirmé Andrew Scheer.