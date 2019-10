Près de 1500 dépouilles à exhumer

Un total de 1462 dépouilles doivent être exhumées du cimetière privé de la communauté des Sœurs du Bon-Pasteur et relocalisées au cimetière Saint-Charles, dans le secteur Vanier, à Québec. Ce travail colossal doit se terminer en 2021.

La congrégation religieuse a dû prendre cette décision déchirante afin de réduire le nombre de responsabilités qui reposeront sur les épaules des sœurs les plus jeunes.

«En planifiant la relocalisation de notre cimetière, c’est un passage obligé, mais c’est surtout en pensant à l’avenir, aux plus jeunes sœurs. On ne veut pas leur laisser des dossiers importants. Pour assurer une plus grande qualité de vie, on essaie de mettre en place les choses qui peuvent se régler aujourd’hui», a dit Pierrette Sirois.

Ces travaux doivent être effectués l’automne seulement. C’est pourquoi trois ans s'écouleront avant qu'ils soient complétés.

Les religieuses devront prendre une décision à propos du terrain lorsque le déménagement sera complété, mais elles envisageraient de le vendre.