Rage au volant sur la 40: «Très très dangereux et très peu intelligent»

En entrevue avec Julie Marcoux sur les ondes de LCN, le capitaine Paul Leduc de la Sûreté du Québec ne mâche pas ses mots pour qualifier la vidéo captée ce week-end sur l’autoroute 40, près de l’Assomption.

«C’est un comportement très très dangereux et très peu intelligent», déclare-t-il.

Sur les images filmées par James Mckinnel, on peut voir les conducteurs d’un véhicule BMW, ainsi qu’une Jetta, se frôler, et freiner dangereusement, alors qu’ils roulent à plus de 100 km/h.

«La rage au volant semble être un problème qui est grandissant et qui ne s’en va pas en diminuant, souligne M. Leduc. Avec les médias sociaux, on reçoit des vidéos tels ce vidéo-là toutes les semaines.»

Même si la scène a été captée sur vidéo, le capitaine affirme que les forces de l’ordre n’ont pas le pouvoir d’intervenir auprès de ces deux conducteurs une fois l’événement terminé

«Malheureusement, les policiers, quand on reçoit une vidéo comme celle-là, on ne peut pas envoyer un constat d’infraction aux gens, dit-il. Au Québec, on doit identifier le conducteur pour pouvoir lui donner un constat d’infraction.»

Il conseille plutôt aux automobilistes qui sont témoins de scènes semblables de ne pas filmer et d’utiliser leur téléphone pour composer le 911, afin que des patrouilleurs puissent intervenir rapidement sur les lieux.

