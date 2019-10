Benjamin Gratton remporte un prix inoubliable à la Poule aux oeufs d'or

La semaine dernière, Benjamin Gratton, le fils de Patricia Paquin et Mathieu Gratton, a célébré son 18e anniversaire en grand.

Pour l’occasion, les fiers parents ont sorti leur plus belle plume pour souligner le passage de leur garçon dans la majorité. Mais pas que! Ils ont également offert un cadeau à Benjamin dont il se souviendra longtemps : une participation à la Poule aux œufs d’or!

Il s'agissait d'un tournage spécial, pas destiné à la télévision, mais Benjamin a pu vivre l'expérience comme s'il avait gratté trois télés sur son billet!

C’est ce matin qu’on a pu voir la surprise «arrangée» qui a été offerte à Benjamin, alors qu’une vidéo a été publiée sur la page Facebook «Le monde de Benjamin».

Le père de Benjamin, Mathieu Gratton, a donné un peu plus d’informations à propos de la nature de cette surprise dans un petit texte qui accompagne la vidéo.

«Quand Benjamin était petit, Patricia et moi avions caché une boîte pleine de sous dans un mur de la maison. Une fois les joints tirés et la peinture terminée, il a fallu 5 ans avant qu'on organise une chasse au trésor mémorable, qui allait mener à l'ouverture du mur. Benjamin avait alors trouvé son premier trésor. Mais pour arriver dans le monde des adultes, ça prenait quelque chose d'encore plus grandiose», a-t-il expliqué.

C’est donc grâce à l’implication et la complicité de plusieurs partenaires et amis que les parents ont pu offrir ce cadeau à leur fils, dont Sébastien Benoit, un ami de longue date, qui avait publié une photo de l'événement sur son compte Instagram la semaine dernière.



À la fin de la vidéo, l'animateur annonce justement à Benjamin qu'il gagne un voyage à Paris avec son père.



«Ses réactions ont été à la hauteur de ce qu'il est fondamentalement... Un adulte intense,drôle, souriant et rempli de joie de vivre», a mentionné Mathieu sous la vidéo.



Et en effet, en visionnant la vidéo, on se rend compte que le visage du fêté parle de lui-même!