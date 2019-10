Commissions scolaires : Roberge «insulte» les professeurs avec son projet de loi, dit la FAE

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) affirme que le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, «insulte ses ex-collègues» professeurs dans son projet de loi visant à abolir les commissions scolaires francophones.

«Ce projet de loi contient tout ce dont les profs et l’école publique n’ont pas besoin. Notre profession est en souffrance et ceci est la réponse du ministre pour nous soutenir? Il ne répond ni aux besoins du réseau ni à ceux de la profession. Il ne fera qu’aggraver la situation», a déclaré le président de la FAE, Sylvain Mallette, par voie de communiqué.

Qualifiant le projet de loi 40 de «l’une des pires attaques par un ministre contre la profession d’enseignant et contre l’éducation publique», l’organisation, qui regroupe neuf syndicats et représente plus de 45 000 professeurs, demande des consultations publiques générales.

«Plutôt que de profiter de son projet de loi pour reconnaître et protéger l’autonomie professionnelle du personnel enseignant, le ministre fait le choix d’insulter les profs et de dévaloriser la profession enseignante», a ajouté Sylvain Mallette.

Plusieurs articles du projet de loi sont problématiques, a soutenu la FAE. Par exemple, l’un de ces articles, qui rend obligatoire la formation continue du personnel enseignant, «laisse croire que les profs ne se forment pas et qu’ils ne détiennent pas les compétences nécessaires pour accomplir leur travail, ce qui est faux», a affirmé le regroupement.

«Il revient aux enseignantes et enseignants de décider des formations dont ils ont besoin», a expliqué la FAE.

Le gouvernement Legault a déposé le 1er octobre 2019 son projet de loi pour abolir les élections scolaires et transformer les commissions scolaires en centres de services. Malgré le fait qu’il soit très volumineux, le ministre Jean-François Roberge a d’ores et déjà annoncé qu’il souhaitait procéder rapidement à son adoption, puisqu’il compte éliminer les commissions scolaires dès le 29 février 2020.