Les trois grimpeurs activistes d’Extinction Rebellion Québec, qui ont commandé la fermeture du pont Jacques-Cartier de par leur action pour lancer leur message aux gouvernements en matière de lutte aux changements climatiques, sont des pollueurs aux yeux de Mario Dumont.

«C’est la catastrophe pour des milliers et des milliers de personnes qui se sont levées tôt pour aller travailler, qui ont des rendez-vous médicaux et qui vont arriver en milieu d’avant-midi, c’est épouvantable. Quoi qu’ils disent, ce ne sont sûrement pas des écologistes, car ce qu’ils créent comme congestion est une pollution énorme. Ce matin, ils sont de terribles pollueurs qui se pensent drôles et intéressants», dénonce notre commentateur politique.

