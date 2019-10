Les coups d’éclat répétés du groupe Extinction Rebellion, mardi, nuisent au mouvement écologique en raison de leur extrémisme, ont estimé les analystes politiques de «La Joute».

Invité à justifier le blocage du pont Jacques-Cartier mardi matin, un porte-parole du groupe, Louis Ramirez, a admis qu’il ne «pouvait pas prétendre» que les actions d’Extinction Rebellion sont «parfaites», mais qu’il faut assurément agir.

«Je sais qu’il y a une crise, je sais qu’il y a des milliards de vies en danger et je ne connais pas une meilleure manière que ça. Il faut agir. On n’a plus le choix, pour nos enfants», a-t-il insisité.

«On peut prendre les gens en otage ou on peut les condamner. Il vaut mieux les prendre en otage, a-t-il ajouté. [...] Qu’est-ce qui ne justifie pas d’économiser un milliard de vies? Qu’est-ce que vous allez dire? Je me suis soucié du trafic?»

Le discours du jeune militant n’a pas impressionné le chroniqueur Mathieu Bock-Côté.

«C’est un discours de fanatique, un discours d’illuminé, a-t-il amorcé. Que la science dise qu’on a de réels problèmes climatiques, c’est très juste, mais la science ne commande pas ensuite de prendre en otage des populations.»

Le chroniqueur poursuit en soulignant que tout le monde veut sauver des milliards de vies, mais que pour certains, il faut absolument passer par une action radicale.

«Je pense que nos sociétés vont se sauver parce qu’elles vont être capables de se mobiliser collectivement et non pas en confiant leur destin à une minorité d’illuminés», tranche-t-il.

Sa collègue Caroline Saint-Hilaire abonde dans le même sens et remet sérieusement en cause les moyens employés pour rallier le plus de gens possibles à la cause d’Extinction Rebellion.

«Est-ce que trois personnes qui montent sur un pont vont changer la donne? Est-ce que ça va sauver la vie de milliards de personnes? Je ne vois pas comment on pense franchement que c’est la façon de convaincre les gens qu’on est en danger.»