Ils tentent de voler un livreur et attendent sans se sauver

Deux hommes qui auraient comploté pour dérober l’argent d’un livreur de restaurant dimanche soir à Montréal ne semblent pas avoir réfléchi trop longtemps à leur plan, puisqu’ils n’ont même pas jugé bon de prendre la fuite.

«J’étais à genoux en plein milieu de l’avenue Papineau et je n’étais plus capable de me relever, j’ai vraiment cru que mon heure était venue », a relaté avec émotion Sylvain Tremblay, livreur au restaurant Miami Déli de la rue Sherbrooke, qui a plus de 25 ans d’expérience dans le domaine.

Il était environ 23 h 30 lorsqu’il s’est rendu dans un immeuble à logements de l’avenue Papineau pour livrer une poutine au poulet et deux boissons gazeuses.

En arrivant, un homme se trouvait à l’entrée et a semblé louche. Instinctivement, M. Tremblay s’est arrangé pour ne jamais lui tourner le dos.

Une fois à l’étage, il a livré la commande au locataire et s’est fait payer.

Rendu à l’extérieur du bâtiment, l’homme étrange s’est approché de lui en lui demandant son argent. Il a également exhibé une arme. Capuchon sur la tête, l’individu tenait le collet de son chandail de façon à couvrir son visage.

«J’ai entendu Pow!»

«J’ai crié “fuck off” et je suis parti à courir, raconte M. Tremblay. J’ai commencé à traverser l’avenue Papineau, où j’ai vraiment failli me faire frapper, et rendu en plein milieu, j’ai entendu pow ! Il m’a tiré dans la cheville. Puis encore une fois dans la hanche. »

La victime a donc tenté de poursuivre sa route, mais était incapable de se relever.

Le livreur a finalement pu se traîner jusqu’à une voiture, dans laquelle il s’est caché pour composer le 911. Le tireur est pour sa part retourné dans l’appartement où M. Tremblay avait effectué la livraison.

À leur arrivée, les policiers sont entrés dans l’immeuble et ont arrêté celui qui aurait ouvert le feu ainsi que l’homme qui a payé la poutine et les boissons gazeuses, puisque l’événement avait tout l’air d’un scénario planifié.

Déjà connus

Les suspects sont Justin Morris Clark, 31 ans, et Yan Hébert-Gagnon, 33 ans. Ils doivent comparaître mardi pour répondre à des accusations d’agression armée, de complot et de déguisement dans un dessein criminel.

Les deux hommes connaissent le système judiciaire, puisqu’ils ont déjà été accusés de possession de drogue, d’introduction par effraction, de non-respect de conditions, d’agression armée et de vol qualifié.

Finalement, il s’agissait d’une carabine à plomb. Les projectiles tirés sur Sylvain Tremblay ont toutefois été assez puissants pour lui sectionner le tendon d’Achille.

Comme il porte désormais un plâtre, il est en arrêt de travail pour les prochaines semaines. Il risque également de devoir être opéré.