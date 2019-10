Incendie suspect dans un immeuble au centre-ville de Montréal

Un incendie s’est déclaré dans un immeuble de trois étages, dans la nuit de lundi à mardi, dans l’arrondissement de Ville-Marie à Montréal.

Les flammes ont pris naissance vers 2 h 30 dans l’immeuble situé sur la rue Sainte-Catherine, près de la rue Saint-Christophe.

Vers 7 h 30, le Service de sécurité incendie de Montréal indiquait que le feu avait été maîtrisé.

Pascal Girard/AGENCE QMI Un incendie d'origine suspecte a éclaté dans un immeuble de trois étages de la rue Sainte-Catherine Est à Montréal, vers 2h30, le mardi 8 octobre 2019.

Personne ne se trouvait dans le bâtiment au moment de l’incendie. Personne n’a été blessé.

«Des traces d’accélérant et d’effraction ont été observées sur la scène», a indiqué Véronique Comtois, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

L’enquête a été transférée à la section des incendies criminels du SPVM et des enquêteurs se rendront sur place pour analyser la scène.

La rue Sainte-Catherine a été fermée entre les rues St-Hubert et Saint-André, et la rue Saint-André a été fermée entre les boulevards Maisonneuve et René-Lévesque.