L'Association des taxis des régions du Québec contre le projet de loi

L'Association des taxis des régions du Québec (ATRQ) ne votera pas en faveur du projet de loi sur la déréglementation de l’industrie, a affirmé Guy Chevrette.

L’ancien ministre des Transports québécois et conseiller principal de l’ATRQ a expliqué en conférence de presse que le gouvernement et l’association n’avaient pas trouvé de consensus.

«Hier, hors de toute attente, on nous annonce les quelques points qu’ils ont retenus et ils ont fait fi des points les plus importants pour la pérennité de l’industrie», a-t-il dit.

«C’est avec beaucoup de déception qu’on annonce que nous serons contre le projet de loi tel qu’annoncé par le ministre Bonnardel», a ajouté l’ex-ministre péquiste.

L’ATRQ est une nouvelle association comprenant l’ensemble du territoire québécois. M. Chevrette a assuré qu’elle comprenait 80% des détenteurs de permis de taxis.