Pont Jacques-Cartier: les policiers ont-ils réagi assez rapidement?

Après le coup d’éclat des manifestants écologistes du mouvement Extinction Rebellion mardi matin, certains automobilistes ont critiqué le déploiement de l’opération policière.

«On est présentement en autopsie de l’opération. Plusieurs événements sont survenus et il a fallu intervenir rapidement avec nos partenaires [...] afin de sécuriser l’endroit», a justifié Hugo Fournier, porte-parole pour la Sûreté du Québec (SQ).

Le corps policier affirme aussi avoir été présent lorsque les manifestants ont commencé à grimper dans la structure.

Hugo Fournier a précisé que la SQ a reçu un appel à 5h45 AM et que des policiers ont été envoyé sur les lieux pour intervenir «le plus vite».

«On va regarder toutes les informations qui ont été amenées à la Sûreté du Québec et on verra s’il y a des conclusions à tirer par après», a ajouté le porte-parole.

Les trois individus arrêtés sont interrogés par des enquêteurs et pourraient être accusés de méfaits.