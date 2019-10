Sony révèle quand sortira sa PlayStation 5

Sony a annoncé mardi que la prochaine version de sa célèbre console de jeu PlayStation serait commercialisée à l'occasion des fêtes de fin d'année 2020.

La PlayStation 5 sera équipée de manettes aux fonctionnalités améliorées, assure le géant japonais, leader mondial du marché du jeu vidéo.

«L'un de nos objectifs avec la nouvelle génération (de consoles, NDLR) est d'approfondir le sentiment d'immersion du joueur et nous avons eu l'opportunité avec notre nouvelle manette de réimaginer la façon dont le toucher peut renforcer cette immersion», a indiqué dans un communiqué Jim Ryan, chef de Sony Interactive Entertainment.

La manette de la PlayStation 5 sera notamment munie de la technologie «haptique», censée rendre l'expérience de jeu encore plus réaliste.

«La technologie haptique offre des sensations très variées. Le ressenti est complètement différent quand on percute un mur dans une course automobile ou quand on fait un tacle sur un terrain de football», a indiqué M. Ryan.

Des «gâchettes adaptables» permettront par ailleurs de «ressentir la sensation tactile lorsqu'on tire à l'arc ou qu'on accélère avec un 4x4 sur un terrain rocailleux», selon M. Ryan.