Certains moments du débat en anglais de lundi soir étaient «terribles» pour les Québécois, juge Mario Dumont, qui a personnellement été «choqué» par la posture de certains chefs sur la loi 21, mais aussi d’une des modératrices du débat.

Deux choses expliquent la colère ressentie par l’animateur. D’abord, le propos : «il y a eu ce moment où on s’est mis à salir le Québec et l’Assemblée nationale. Il n’y avait plus de discussion sur la laïcité, ce qui s’était fait au Québec, c’était l’horreur sur Terre.»

Ensuite, Mario Dumont note que certains chefs n’ont pas voulu dévoiler, en français, leurs véritables intentions quant à la loi 21. «Mais lorsqu’ils sont devant le Canada anglais, pour gagner des points – parce que quand tu tapes sur le Québec au Canada anglais ça marche – on a su ce qu’ils allaient vraiment faire», déplore-t-il.

Tout ce débat s’est amorcé avec une question qualifiée de «chargée» et «anti-loi 21» adressée par la modératrice Althia Raj au chef néodémocrate Jagmeet Singh.

«Si vous devenez premier ministre, vous abstiendrez-vous d’intervenir pour laisser une autre province discriminer ses propres citoyens? Ne placez-vous pas les intérêts de votre parti au Québec au-dessus de vos principes et des droits égaux de tous les citoyens?», a lancé la modératrice.

«L’animatrice décide déjà que c’est discriminatoire. On va parler sérieusement, la loi 21, ce n’est pas discriminatoire. Ça établit un principe quant aux signes religieux. Être discriminatoire, c’est être contre un groupe ou un autre. Que vous portiez le col romain catholique, le hijab ou la kippa, on ne veut pas de signes religieux pour les personnes en autorité, sans discrimination, sans égard à la religion. C’est neutre», tranche Mario Dumont, avant de poursuivre sur la posture de l’animatrice du débat.

«Elle peut être en désaccord, elle peut penser que le port de signes religieux dans une société multiculturelle, c’est correct. Elle a le droit à ça. Est-ce que, comme animatrice du débat, [...] elle peut déjà qualifier une loi de discriminatoire?»

Mario Dumont note qu’après cette question, on a pu voir la véritable position de Justin Trudeau sur la question. Si en français il avait «ouvert la porte» à une intervention, après le débat d’hier soir, il est plus clair que jamais qu’il interviendra.

«[Lundi soir], ce n’était pas flou. M. Trudeau dit clairement que c’est le devoir d’un chef, d’un premier ministre [d’intervenir]. Il a dit au Canada anglais ce qu’il n’avait pas osé nous dire aussi clairement en français.

Même chose pour Jagmeet Singh, dont la position a glissé vers une intervention possible en Cour suprême.

