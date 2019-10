Un résident inondé à trois reprises en moins de trois mois

Un résident du quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve en a ras-le-bol des inondations à répétition dans son sous-sol.

Situé sur la rue Cadillac, Gaétan Mailloux a vu sa maison être inondée à trois reprises en moins de trois mois. Chaque fois, ce sont les pluies abondantes qui causent des refoulements d'égouts.

«Qu'ils s'occupent du problème, ça presse! On est tannés!», insiste le résident, les larmes aux yeux.

Selon lui, les égouts de la Ville dans le secteur de la rue Cadillac ne font pas le travail nécessaire lors de fortes précipitations.

Son voisin Severnimo Caetano abonde dans le même sens.

«Le débit d'eau est trop grand, vraiment, dans la rue, sur la rue. Les égouts ne fournissent pas assez. Donc, il y a une accumulation, il y a la pression.»

En tout, une trentaine de citoyens seraient touchés par la situation. Plusieurs se sont d'ailleurs rendus au conseil d'arrondissement lundi pour laisser savoir leur exaspération.

Contactée par TVA Nouvelles, la Ville affirme via courriel que les résidents seront contactés d'ici une semaine et que leurs installations seront ensuite inspectées. Des ingénieurs devraient aussi analyser l'état des puisards et des égouts.

En attendant, les résidants se croisent les doigts pour qu'il n'y ait pas de forte pluie.