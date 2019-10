À 16 ans, Sabrina Bouchard est atteinte d’alopécie, une maladie inflammatoire qui fait en sorte que le système immunitaire ne reconnait pas les cheveux et les poils.

La jeune fille a expliqué à l’émission «Denis Lévesque» qu’elle avait commencé à perdre ses cheveux au début de l’adolescence.

«J’ai commencé à perdre mes poils il y a trois ans. Je suis chauve depuis un an maintenant», a raconté la jeune fille.

«Au départ je suis allée voir mon pédiatre, mais il ne savait ce que c’était. On a alors été référencé à un dermatologue qui a diagnostiqué une alopécie un an plus tard. On a commencé les traitements, mais il n’y avait déjà plus de chances que mes cheveux repoussent.»

L’adolescente a du se faire à sa nouvelle apparence, un processus qui s’est fait par étape a-t-elle expliqué.

«Entre la période où j’étais chauve et la période où j’avais des cheveux, ça a été vraiment difficile pour moi de l’accepter, car je ne me reconnaissais pas nécessairement dans le miroir», a-t-elle confié.

«Mais à l’instant où j’ai réalisé que je ne pouvais rien contre ma condition et que j’allais surement être chauve toute ma vie, je me suis donné un coup de pied et je me suis dit qu’il fallait que je m’accepte.»

À un tel point que Sabrina Bouchard dit qu’elle «refuserait» de ravoir des cheveux si elle en avait la chance.

Regards des autres

La jeune fille dit qu’elle est bien acceptée par ses amis et son petit-ami, mais que certains regards lui sont cependant parfois pesants.

«Si je pouvais me mettre dans le front que je ne suis pas atteinte du cancer», a-t-elle lancé.

«C’est perturbant parce que, dans le fond, je ne suis pas malade et je ne trouve pas que je fais peur. C’est pour ça que j’ai décidé d’en parler.»

Voyez son inspirant message dans la vidéo ci-dessus.