Une opération plus sécuritaire pour enlever les amygdales

Une nouvelle technique d’ablation des amygdales, implantée au Québec, réduit les risques d’hémorragie et diminue grandement la douleur des petits patients.

« Ça va être la solution pour éviter des décès, des hémorragies et la souffrance des enfants », assure le Dr Sam Daniel, directeur du Département d’oto-rhino-laryngologie (ORL) à l’hôpital de Montréal pour enfants du Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

Depuis juillet, quatre hôpitaux québécois testent une nouvelle technique d’amygdalectomie appelée « coblation intracapsulaire », a appris Le Journal de Montréal en exclusivité.

« C’est une réussite totale », déclare Frantzie Paul, dont la fille de neuf ans a été opérée de cette façon cet été.

Avec la technique standard, le risque d’hémorragie postchirurgicale varie de 4 à 10 %. Or, grâce à la nouvelle technique, ce risque diminue à seulement 0,29 %.

Depuis 2002, cinq enfants sont décédés au Québec des suites d’une amygdalectomie.

En 2014, un coroner avait blâmé un hôpital de la Beauce après le décès de deux fillettes, qui avaient fait des hémorragies massives.

400 enfants

Implantée au Royaume-Uni, la nouvelle technique fait fondre l’amygdale sans toucher le muscle autour, ce qui réduit les risques de saignements.

Grâce à un financement de la fondation du CUSM, 400 enfants dans quatre hôpitaux (CUSM, CHUQ à Québec, Repentigny, Gatineau) seront opérés de cette façon dans la prochaine année.

Il s’agit d’un projet pilote unique au Canada. Jusqu’ici, 30 enfants ont subi cette intervention avec succès.

« C’est une différence énorme. Le lendemain, ils mangent normalement. Crème glacée, pudding, Jell-O pendant 14 jours, ça n’existe plus », ajoute le Dr Luc Monette, président de l’Association des ORL du Québec, qui opère des enfants à Gatineau.

Par ailleurs, les médecins notent une diminution de la douleur postopératoire. Les enfants sont soulagés avec de l’acétaminophène, plutôt qu’avec de la morphine.

Meilleure récupération

« La douleur des enfants postchirurgie est épouvantable, dit le Dr Daniel, à propos de la technique traditionnelle. Même si on prescrit des antidouleurs, beaucoup d’enfants souffrent quand même. »

Aussi, la récupération est plus rapide (quelques jours au lieu d’une semaine et plus) et les cas de déshydratation sont plus rares. Éventuellement, l’objectif est d’obtenir le financement pour répandre cette nouvelle chirurgie.

« Dans un an, on va sortir les données, et je crois qu’on va changer les pratiques et la culture. Pas juste au Québec, mais dans tout le pays », espère le Dr Daniel.

Seul bémol, la nouvelle technique entraîne un risque de 1 à 5 % que les amygdales repoussent. Certains patients pourraient devoir être réopérés.

L’amygdalectomie intracapsulaire

-Une sonde chauffe l’amygdale sans toucher les muscles autour.

-L’amygdale est chauffée à basse température (40 °C au lieu de 400 °C).

-La douleur et les saignements sont largement diminués.

-La sonde coûte 250 $ plutôt que 10 $ avec la technique traditionnelle.

-Raisons médicales de l’amygdalectomie : apnée du sommeil, amygdalites chroniques, abcès.

-Environ 5000 enfants subissent une amygdalectomie au Québec chaque année. La majorité ont entre trois et sept ans.

Plus de symptômes en quelques jours

La famille de la première enfant à avoir subi la nouvelle technique d’ablation des amygdales au Québec se réjouit de ne plus voir la fillette souffrir de troubles respiratoires.

« Oui, on était inquiets parce que c’était une nouvelle technique et que ce n’était pas connu ici », raconte Frantzie Paul.

Cynthia Rancy, neuf ans, a des problèmes avec ses amygdales depuis l’âge de deux ans. Ses parents expliquent que dès que l’enfant souffrait d’un rhume ou d’une grippe, elle avait de la difficulté à respirer.

Or, quelques mois avant son opération, son dernier rhume avait inquiété ses parents. Ils devaient aller changer leur fille de position deux fois par heure pendant son sommeil, à cause des problèmes respiratoires que le virus lui occasionnait.

À la suite de cet événement, leur oto-rhino-laryngologiste (ORL) leur a parlé de la nouvelle technique d’amygdalectomie. Les parents ont accepté de faire confiance à leur médecin.

« Ça ne pouvait pas être pire que ce qu’elle vivait », lance la maman, qui demeure à Laval.

Rapidement sur pied

Le 10 juillet, Cynthia Rancy s’est présentée à l’hôpital de Montréal pour enfants. Elle a été la première enfant à se soumettre à cette nouvelle technique moins invasive.

Selon les parents, l’intervention aurait duré environ une heure et demie. Puis, à peine quelques jours après, leur fille ne ressentait plus aucun symptôme.

« Le lendemain, c’était comme si Cynthia avait un rhume depuis trois jours. C’était seulement un inconfort [comme elle le décrivait]. Puis, le dimanche, elle ne sentait plus rien », raconte Mme Paul.

Bien que la journée de l’opération, l’enfant n’ait mangé que de la crème glacée et des Popsicles, à peine 24 heures plus tard, elle savourait un repas de poulet rôti.