Le CH coulé par Jack Eichel

Le Canadien de Montréal a vu Jack Eichel inscrire deux buts en plus de fournir une passe décisive sur le but en prolongation, et le Tricolore a baissé pavillon 5 à 4 contre les Sabres, mercredi soir, à Buffalo.

En temps supplémentaire, les vainqueurs ont bénéficié d’un avantage numérique, mais les Sabres ont plutôt mis fin au match dès la sortie de Phillip Danault du banc des pénalités. Eichel a décoché un tir qui a été bloqué par le gardien Keith Kinkaid, Colin Miller a ensuite refilé la rondelle à Marcus Johansson, qui s'est assuré de clore de débat. Le capitaine des favoris de la foule, qui a conclu la soirée avec quatre points, avait préalablement amassé ses deux buts lors de la deuxième période.

C’est Ben Chiarot qui a envoyé tout le monde en prolongation. L’arrière, qui dispute une première saison avec le Bleu-Blanc-Rouge, a battu le gardien Carter Hutton à l’aide d’un tir frappé, et ce, avec un peu plus de huit minutes à faire à la troisième période.

Jeff Skinner a marqué le quatrième but des vainqueurs tandis que Victor Olofsson, aidé par Eichel, a profité d’un avantage numérique lors du premier tiers pour ouvrir le pointage.

Kinkaid disputait une première partie devant la cage du Canadien. Il a repoussé 34 des 39 rondelles envoyées dans sa direction. À l’autre bout de la patinoire, Hutton a réalisé 23 arrêts dans la victoire.

Joel Armia sonne la charge

Du côté du Tricolore, Joel Armia a participé à trois buts des siens. Il a notamment été l’auteur des deux premières réussites du CH. Lors du premier vingt, le Finlandais a d’abord touché la cible en désavantage numérique et a ensuite ajouté un autre but, mais cette fois, son équipe évoluait avec un patineur en plus.

Sur son deuxième filet, le jeune Nick Suzuki a obtenu une mention d’aide, ce qui s’avère être son premier point dans la Ligue nationale de hockey. Armia a complété sa soirée de boulot en fournissant une passe décisive sur le deuxième filet de la saison de Jesperi Kotkaniemi.

Le Canadien n’aura pas grand temps pour se remettre de ce revers, puisqu’il reprend l’action jeudi, alors que les Red Wings de Detroit seront de passage au Centre Bell.