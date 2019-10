Comme chaque mercredi durant la campagne électorale, Mario Dumont reçoit Jean-Marc Léger pour évaluer la popularité des plus récentes promesses électorales des partis politiques.

La firme de sondage Léger a testé les plus récentes propositions auprès des électeurs canadiens sans dévoiler l’identité des partis derrière chacun des engagements.

Voici ce que vous pensez de ces 9 propositions électorales

1. Faire un déficit moyen d’un peu plus de 20 milliards $ par année afin de continuer à stimuler l’économie

«C’est la pire idée de tout ce qu’on a testé, tranche d’emblée Jean-Marc Léger. Sur les 45 qu’on a testées, c’est la 45e.»

La promesse libérale n’atteint que 30 % d’appui. Pourtant Justin Trudeau était parvenu à se faire élire en 2015 sous la promesse de réaliser des déficits pour stimuler l’économie.

«Ça ne passe plus, il y a une limite», dit le sondeur.

2. Ouvrir une enquête judiciaire sur l’affaire SNC-Lavalin

Avec 39 %, «c’est peu populaire», dit Jean-Marc Léger, qui ajoute que le score de la promesse conservatrice diminue encore plus au Québec.

«D’ailleurs, Andrew Scheer en a parlé au débat en anglais, mais pratiquement pas au débat en français, souligne-t-il. Au Québec, ça ne fonctionne pas. Si cette compagnie-là avait été ontarienne, je suis persuadé qu’il n’aurait pas demandé une enquête.»

3. Investir 10 G$ au cours des quatre prochaines années pour créer 500 000 nouvelles places en garderie

Cette promesse du NPD recueille 42 % d’appuis. Jean-Marc Léger spécifie qu’il s’agit d’une promesse ciblée qui charme beaucoup plus les jeunes parents (60 %).

«Ça n’a pas le même impact que si on avait sondé en 2015 parce que ça fait longtemps qu’on promet ça et qu’on ne livre pas», affirme le sondeur. Il faut dire que cette promesse empiète aussi sur des compétences provinciales. Au Québec, le NPD s’engagerait à transférer l’argent.

4. Imposer les compagnies chaque fois qu’elles licencieront un travailleur pour le remplacer par la technologie

La promesse des Verts obtient un appui de 48 %, mais pour Jean-Marc Léger, il s’agit d’une des promesses «les plus ridicules de la campagne». «Comment imposes-tu ça? À quel moment le robot prend véritablement la place de la personne?», se demande-t-il.

Mario Dumont ajoute qu’en plus, Québec a implanté des programmes pour aider les entreprises à se robotiser dans le contexte de la pénurie de main-d’œuvre. «Le gouvernement du Québec leur donnerait de l’argent pour se moderniser et le fédéral les imposerait.»

5. Couper de 25 % le budget du Canada pour l’aide étrangère

«Le Canada est coupé en deux», note Jean-Marc Léger. Dans l’Ouest, l’appui grimpe à 70 %, alors que dans l’Est, on parle de 35 %. Au total, la promesse conservatrice recueille 51 % des appuis.

6. Créer un corridor énergétique d’un océan à l’autre

La promesse phare d’Andrew Scheer, qui souhaite voir les oléoducs de l’Ouest de rendre vers l’est du pays et l’électricité du Québec faire le chemin inverse, obtient 51 % des appuis.

«Au Québec, c’est autour de 40 %. L’idée générale est là, mais elle est mal expliquée», souligne-t-il.

La position ambivalente du premier ministre François Legault sur l’idée d’un oléoduc sur le territoire québécois pèse aussi dans la balance.

7. Ajouter une «taxe de luxe» de 10 % sur les voitures, les bateaux et les avions personnels qui se vendent plus de 100 000 $

«C’est inversement proportionnel au salaire. Les gens qui gagnent moins de 50 000 $ sont très favorables, les gens qui gagnent plus de 100 000 $ sont très défavorables», analyse Jean-Marc Léger.

Au total, ce sont 66 % des électeurs qui appuient cette promesse du Parti libéral. «Le Parti libéral veut aller chercher le vote de gauche. Surtout, c’est concret [...] et c’est bien présenté.»

8. Planter deux milliards d’arbres pour réduire les gaz à effet de serre (GES)

Cette autre promesse libérale se retrouve parmi les plus populaires avec 73 % d’appuis. «C’est concret. Tu plantes des arbres, les gens savent ce que ça veut dire. C’est une promesse qui performe et qui est directement en ligne avec la demande mondiale pour s’assurer que la planète soit plus en santé», note Jean-Marc Léger.

9. Bonifier le montant annuel de la Pension de la sécurité de la vieillesse de 1300 $ sur trois ans

Cette promesse du Bloc québécois est la plus populaire parmi les neuf sondées avec 77 %. «C’est une clientèle importante parce que le Bloc, aujourd’hui, est beaucoup plus populaire chez les 55 ans et plus que les 35 ans et moins. Quand j’étais jeune, c’était l’inverse», note le sondeur.