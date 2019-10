L’action de désobéissance civile qui a mené à la fermeture du pont Jacques-Cartier en pleine heure de pointe, mardi matin, était nécessaire pour éveiller les consciences, selon ce qu’a affirmé Thomas Mulcair à «La Joute».

«On est en train de passer à un autre niveau et je le comprends tout à fait parce qu’on est rendu là», a affirmé l’analyste politique.

Une opinion avec laquelle Dimitri Soudas est en total désaccord.

«Le plus grand danger pour moi avec la désobéissance civile, c’est que les plus jeunes nous regardent, souligne le chroniqueur. Si nous comme adulte on leur donne le feu vert, les résultats peuvent être assez dangereux.»

«Le plus grand danger, c’est pour l’avenir de ces jeunes-là, a répliqué Thomas Mulcair. Leur milieu de vie, leur niveau de vie, leur qualité de vie sont en péril à cause de l’inaction du gouvernement. Je les comprends tout à fait de poser ces gestes-là.»

Voyez cet échange houleux dans la vidéo ci-dessus.