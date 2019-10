Kim Kardashian veut rencontrer Greta Thunberg

Kim Kardashian souhaiterait rencontrer Greta Thunberg. La jeune activiste a récemment prononcé un discours cinglant lors d'une conférence des Nations Unies, déclarant aux dirigeants du monde qu'ils lui avaient volé son enfance avec des « paroles creuses », ce qui a touché la star de télé-réalité et aspirante avocate.

« Je pense qu'elle est vraiment courageuse. C'est une jeune fille incroyable. Si brave et courageuse de tenir tête à ces adultes qui peuvent être si effrayants, a déclaré la star de 38 ans à Reuters. Le changement climatique est un problème grave ! »

« J'aimerais que tous les membres de ma famille la rencontrent. C'est une jeune femme si courageuse et forte qui défend ce en quoi elle croit. J'adorerais parler à ses parents et leur demander comment ils l'encouragent parce qu'elle est sur une plateforme qui invite différentes personnalités et opinions », a ajouté Kim Kardashian.

La femme d'affaires, quant à elle, enseigne activement à ses quatre enfants à être plus soucieux de l’environnement.

« Mes enfants sont prudents, nous avons retiré tout le plastique de nos maisons et tout remplacé par du verre. Il y a maintenant des décisions spécifiques basées uniquement sur l'environnement dans nos maisons au quotidien, comme leur apprendre à recycler, à composter, etc. Ce sont de vraies décisions que j'ai prises chez moi », a expliqué Kim Kardashian.