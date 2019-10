Le titre du producteur de cannabis HEXO chute de 22% en Bourse

L’action du producteur de cannabis HEXO de Gatineau chute lourdement en Bourse jeudi, perdant plus de 22 %.

HEXO a prévenu les investisseurs que ses prévisions de ventes pour le quatrième trimestre de cette année seraient largement inférieures aux attentes.

Le producteur de cannabis a aussi indiqué que ses prévisions de revenus pour l’année 2020 ne tenaient également plus la route.

À la Bourse de Toronto, le titre d’HEXO glissait de 22 %, à 3,80 $ en début d’après-midi.

Vendredi dernier, HEXO avait annoncé que son chef de la direction financière quittait ses fonctions après avoir été embauché il y a à peine quatre mois.

HEXO, qui est le plus important fournisseur de la Société québécoise du cannabis (SQDC), prévoit que ses revenus au quatrième trimestre seront 40 % plus bas que prévu.

Ses ventes nettes devraient osciller entre 14,5 milions $ et 16,5 millions $ pour le trimestre terminé le 31 juillet.

«Les revenus pour le quatrième trimestre sont en dessous de nos attentes, principalement en raison du taux de vente des produits lequel s’est avéré plus faible que prévu», a précisé par voie de communiqué le PDG d’HEXO, Sébastien St-Louis.

Ce dernier n’a pas voulu accorder des entrevues, souhaitant discuter avec les analystes lors de la présentation annuelle des résultats d’HEXO le 24 octobre prochain.

Pour l’année 2019, HEXO devrait présenter des résultats faisant état de revenus entre 46,5 millions $ et 48,5 millions $.

Pour 2020, les résultats de revenus devraient être ramené autour de 235 millions $ au lieu de 400 millions $, croit l’analyste de Bank of America Merrill Lynch, Christopher Carey.

Bank of America avait révisé lundi son cours cible sur le titre d’HEXO, passant de 9 $US à 4 $US.

L’analyste de Desjardins Marchés des capitaux, John Chu, a lui aussi décidé de réviser à la baisse son cours cible sur le titre d’HEXO, passant de 14 $ à 12,50 $ d’ici un an.