L’animateur Mario Dumont a une fois de plus dénoncé les agissements des militants du groupe Extinction Rebellion, et plus particulièrement ceux qui ont monté sur le pont Jacques-Cartier mardi matin.

Des gens n’ont pu aller à leur rendez-vous médicaux, il y eut un important déploiement des forces de l’ordre, et il y aurait pu avoir accident grave, dénonce le commentateur.

«Si tu es sincère, si tu ne veux pas juste donner un show et tu veux vraiment des actions gouvernementales, tu dois élargir ta base le plus possible. On s’entend que si on écœure le monde, on fait exactement le contraire!»

Mario Dumont est convaincu que plusieurs des signataires du Pacte pourraient songer à se «dépacter» parce qu’ils ne veulent pas de la désobéissance civile proposée par Extinction Rebellion.

«Ils cherchent le piton sur internet pour retirer leur signature», image Dumont.

L’animateur relève ensuite les erreurs de faits du mouvement Extinction Rebellion dans un tableau, point par point.

